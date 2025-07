Escalações de Fluminense x Chelsea e onde assistir ao vivo hoje

Uma vaga na final do Mundial de Clubes FIFA de 2025 estará em jogo quando o Fluminense e Chelsea se enfrentarem nesta terça-feira, 8, no MetLife Stadium. O jogo começa às 16h, e o tricolor vai com seu time de peso tentar conquistar a vaga histórica.

O Fluminense continua impressionando no Mundial com gols de Matheus Martinelli e Hércules, garantindo sua vaga nas semifinais com uma vitória por 2 a 1 contra o Al Hilal em Orlando, Flórida.

O Chelsea marcou o gol da vitória aos 83 minutos com um chute de Malo Gusto, que entrou após dois desvios, derrotando o Palmeiras por 2 a 1 na noite de sexta-feira e garantindo sua vaga nas semifinais.

Escalação do Fluminense hoje

Renato Gaúcho enfrenta os desfalques de Freytes e Martinelli. Com isso, provável escalação tem Fábio, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Guga (Samuel Xavier), Bernal, Nonato, Hércules e Fuentes; Arias e Cano.

O Chelsea deve escalar Robert Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer e Nkunku; João Pedro (Nicolas Jackson).

O Fluminense venceu o clube saudita Al Hilal por 2 a 1 nas quartas de final do Mundial de Clubes. Matheus Martinelli deu a liderança ao Fluminense pouco antes do intervalo no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida, nos EUA, mas o Al Hilal empatou no início do segundo tempo, com Marcos Leonardo marcando seu quarto gol no torneio.

O super reserva Hércules, do Fluminense, restabeleceu a liderança aos 70 minutos, e os brasileiros resistiram à pressão tardia do Al Hilal para segurar a vitória.