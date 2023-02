Corinthians x Palmeiras: como assistir online ao vivo o Derby Paulista (16/02)

Corinthians x Palmeiras é o clássico da vez. Nesta quinta, 16 de fevereiro, o Derby Paulista colocará a prova toda a rivalidade na Neo Química Arena, em busca dos três pontos no Campeonato Paulista. A transmissão vai ser no canal pago TNT e no HBO Max para todo o Brasil às 21h30 (Horário de Brasília).

Classificação do Paulistão 2023: quem lidera o grupo e artilheiros da temporada

Onde assistir jogo do Corinthians x Palmeiras hoje online

Além de acompanhar o Derby na TV, o torcedor também pode ver o jogo do Corinthians x Paulista hoje pelo HBO Max, o serviço de streaming da Turner, representante do .

Mas é preciso ser assinante para assistir ao conteúdo? Como sintonizar na televisão?

1) Primeiro o torcedor precisa saber que só assinantes tem acesso ao conteúdo do HBO Max. Quem já faz parte da plataforma pode acessar pelo site (www.hbomax.com) ou no aplicativo no celular, tablet, smartv e no videogame.

Mas para se tornar assinante, aí o torcedor precisa escolher qual o plano que vai assinar. Os pacotes vão de R$ 19,90 até R$ 27,90 por mês.

2) Feito o cadastro, o torcedor deve acessar o aplicativo. Ao encontrar o menu (com o ícone de usuário, localizado no canto direito da tela), é só clicar no bonequinho.

Aí, apertar a escolha "entrar na conta" e inserir o email e a senha de usuário.

3) Depois de entrar na conta, o torcedor vai encontrar o mosaico com a programação de filmes e séries disponíveis do HBO Max. Aí, é só deslizar a tela do aplicativo e encontrar o espaço para esportes.

O evento de Corinthians x Palmeiras nesta quinta-feira tem um aba específica.

4) Assim que o jogo começar, às nove e meia da noite, acesse a plataforma e faça o indicado. Escolha o jogo no mosaico, dê o play e aguarde carregar para assistir Corinthians x Palmeiras hoje.

Quem tem mais vitórias entre Palmeiras e Corinthians?

O Palmeiras é quem tem mais vitórias no Derby Paulista. Em toda a história do futebol, são 374 partidas disputadas com 133 vitórias ao Verdão, além de 112 empates e 129 triunfos ao Corinthians. Os dados são do portal Meu Timão.

Mesmo sendo o favorito no jogo desta quinta-feira, o Palmeiras vai esbarrar em uma torcida fanática na Neo Química Arena, visto que apenas a torcida da casa pode presenciar o estádio no estado de São Paulo.

Em toda a história de confrontos na Neo Química, o Corinthians venceu sete jogos, com quatro empates e seis vitórias ao Verdão. A história pode mudar hoje, pela rodada do Campeonato Paulista.

Partidas entre Corinthians x Palmeiras: 374 partidas

374 partidas Vitórias do Corinthians : 129

: 129 Vitórias do Palmeiras: 133

133 Empates : 112

: 112 Gols do Corinthians: 489

489 Gols do Palmeiras: 536

Leia também

Paulistão 2023: tem gol fora de casa? A regra explicada