Classificação do Paulistão 2023: quem lidera o grupo e artilheiros da temporada

Maior e mais tradicional campeonato estadual do Brasil, o Paulistão traz a acirrada disputa pelo título da temporada no futebol. Dezesseis equipes das mais diferentes regiões buscam o troféu, enquanto os seus jogadores balançam as redes a cada rodada para garantiram a liderança na artilharia.

Classificação atualizada do Paulistão 2023 na fase de grupos

Dezesseis equipes jogam a primeira fase do Paulistão. Divididas em quatro grupos de quatro, não podem enfrentar os próprios colegas do grupo, tendo que jogar apenas contra os outros times da competição entre 11 rodadas.

Os dois primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final. Os outros disputam o Troféu do Interior.

GRUPO A

1 RB Bragantino - 14 pontos

2 Botafogo SP - 11 pontos

3 Inter de Limeira - 10 pontos

4 Santos - 9 pontos

GRUPO B

1 São Paulo - 14 pontos

2 Água Santa - 11 pontos

3 Guarani - 10 pontos

4 Mirassol - 9 pontos

GRUPO C

1 Corinthians - 14 pontos

2 São Bento - 9 pontos

3 Ituano - 6 pontos

4 Ferroviária - 4 pontos

GRUPO D

1 Palmeiras - 20 pontos

2 São Bernardo - 14 pontos

3 Santo André - 13 pontos

4 Portuguesa - 5 pontos

* atualizado em 14/02 às 13h17 (Horário de Brasília)

Quem é o artilheiro do Campeonato Paulista 2023?

Até o início da 9ª rodada do Campeonato Paulista, John Kennedy, da Ferroviária, é o artilheiro com seis gols marcados na primeira fase.

Em segundo lugar está Galoppo, argentino do São Paulo, com cinco marcações na temporada. É válido ressaltar que, como a bola ainda está rolando no Paulistão, tudo pode mudar até a final.

John Kennedy (Ferroviária) - 6 gols

Galoppo (São Paulo) - 5 gols

Salatiel (Botafogo SP) - 4 gols

Roger Guedes (Corinthians) - 4 gols

Bruno Mezenga (Água Santa) - 3 gols

Todinho (Água Santa) - 3 gols

Robinho (Botafogo SP) - 3 gols

Adson (Corithians) - 3 gols

Zé Roberto (Mirassol) - 3 gols

Gabriel (Santo André) - 3 gols

Nunes (São Bento) - 3 gols

Eduardo Person (Ituano) - 2 gols

Yago (Ituano) - 2 gols

Danielzinho (Mirassol) - 2 gols

Negueba (Mirassol) - 2 gols

Raphael Veiga (Palmeiras) - 2 gols

Rony (Palmeiras) - 2 gols

Bruno Leonardo (Portuguesa) - 2 gols

Luccas Paraízo (Portuguesa) - 2 gols

+ Mudou? Saiba qual é a premiação do Paulistão em 2023

Jogador com mais assistências

Além de contabilizar o jogador que marcou mais gols na temporada, o Paulistão também tem o seu garçom, aquele que dá assistências para os companheiros acertarem a bola nas redes do rival.

Segundo o portal GOAL, Camilo, do Mirassol, e Wellington Rato, do São Paulo, são os jogadores com mais assistências no campeonato, com três para cada em oito jogos.

Camilo (Mirassol) - 3 assistências

Wellington Rato (São Paulo) - 3 assistências

Luan (RB Bragantino) - 2 assistências

Yuri Alberto (Corinthians) - 2 assistências

Pará (Portuguesa) - 2 assistências

Fagner (Corinthians) - 2 assistências

Léo Jabá (São Bernardo) - 2 assistências

José Hurtado (RB Bragantino) - 2 assistências

Quem foi o artilheiro do Paulistão 2022?

Ronaldo, da Inter de Limeira, foi o artilheiro do Paulistão na temporada passada. O centroavante marcou nove gols na competição durante a primeira fase em onze partidas.

A Inter não jogou as quartas de final porque ficou em terceiro lugar no grupo A, com catorze pontos. No entanto, disputou o Troféu do Interior, mas foi eliminado na primeira fase pela Ferroviária. Hoje, Ronaldo está sem clube depois de jogar pelo Novorizontino em 2022.

Confira a seguir o histórico completo de gols do atleta.

Ponte Preta 2 x 2 Inter de Limeira - Segunda rodada (1 gol)

Ituano 2 x 1 Inter de Limeira - Terceira rodada (1 gol)

Inter de Limeira 3 x 0 Botafogo SP - Quarta rodada (1 gol)

RB Bragantino 4 x 1 Inter de Limeira - Quinta rodada (1 gol)

Inter de Limeira 2 x 2 Mirassol - Sexta rodada (1 gol)

Inter de Limeira 1 x 2 Ferroviária - Oitava rodada (1 gol)

Novorizontino 1 x 2 Inter de Limeira - Décima rodada (2 gols)

Inter de Limeira 2 x 1 São Bernardo - Décima primeira rodada (1 gol)

Confira um dos gols de Ronaldo na competição.



Onde assistir

A temporada na primeira divisão do Paulistão tem transmissão nos canais Record, Premiere e TNT, assim como as plataformas HBO Max, GloboPlay, Paulistão Play e Youtube.

O canal aberto Record exibe uma partida por rodada para todos os estados do Brasil, sempre às quartas ou aos domingos, no período da noite e a tarde respectivamente. Também dá para sintonizar no R7 e PlayPlus para ver as imagens no celular.

Os canais da TNT e Premiere estão disponíveis apenas em operadoras por assinatura na TV fechada, enquanto as plataformas GloboPlay, Paulistão Play e HBO Max só podem ser assistidas por membros.

Já o Youtube, no canal do Paulistão, exibe um jogo por rodada de graça para os usuários.

Leia também

Times brasileiros que ficaram em 3º lugar no Mundial de Clubes