O Ituano venceu o o Corinthians neste domingo, 12 de março, pelas quartas de final do Paulistão; com a derrota, Timão foi eliminado da competição estadual

Eliminado! Veja os memes da derrota do Corinthians no Paulistão 2023

O Corinthians está eliminado do Paulistão 2023! Na Neo Química Arena, o Ituano superou o Timão, nas quartas de final, nos pênaltis em 6 x 7, logo após o empate no tempo normal. Com a derrota, torcedores rivais publicaram memes da eliminação com brincadeiras e provocações.

Com a casa lotada, o Timão decepcionou a torcida e perdeu nos pênaltis para o Ituano, de Itu. Após o empate no tempo normal, o clube do interior paulista levou a melhor nas disputas alternadas. Com a vitória, o time se prepara para enfrentar o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista.

O resultado neste domingo levou o nome dos jogadores do Corinthians, do treinador e até do goleiro Cássio nas redes sociais. Torcedores rivais aproveitaram para publicarem memes da derrota. Vídeos, fotos e muitas brincadeiras viralizaram ao fim da partida.

Memes da eliminação do Corinthians no Paulistão

Um dos pontos das brincadeiras foi o técnico Vitor Pereira. Após trocar o clube paulista no fim do ano passado pelo Flamengo, torcedores do Corinthians declararam o comandante como o novo rival no futebol. Para aproveitar a onda, os rivais brincaram com o nome de Vitor nas redes sociais com memes envolvendo o Timão.

Impressão minha ou a torcida está gritando “VOLTA VITOR PEREIRA”? — Olé do Brasil (@Oledobrasil) March 12, 2023

Torcedor do Corinthians zoando o Vitor Pereira vice em tudo // Corinthians eliminado nas quartas do Paulistão pic.twitter.com/u7vN5rgVOF — Bola Fora (@oficialbolafora) March 12, 2023

incorporou foi a sogra do vitor pereira https://t.co/4DiNJgMGKg pic.twitter.com/gseEGgXb7g — jasmine 🥬 (@jasminecrf) March 12, 2023

*corinthians eliminado pelo ituano no paulistão* a sogra do vitor pereira pic.twitter.com/CziqHf6OnM — sangue de maria bonita (@osalesneto) March 12, 2023

A sogra do VITOR PEREIRA neste exato momento: pic.twitter.com/3PYFsHL9nO — Lucas 🏆🏆🏆 (@lucascrff23) March 12, 2023

Também rolaram memes de eliminado, com zoações.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ELIMINADO PRO ITUANOpic.twitter.com/PjiL1yLQjO — Luke ⓟ 🐏 (@luccasml_) March 12, 2023

Corinthians eliminado pro Ituano. Mas o clima é ótimo. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKMM pic.twitter.com/ViSbftBOHx — Arrascaeta Koringa | Fan Account (@arrascakoringa) March 12, 2023

Deixe sua risada KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Corinthians eliminado ❌😂 pic.twitter.com/ialBYAPArK — 🇾🇪 Bruno Freitas (@1BrunoFreitas) March 12, 2023



Os jogadores do Corinthians também não escaparam das zoações.

Eis que Fagner vê 2 pênaltis numa moto pic.twitter.com/PBSTxVGaIU — Cortinas ao Contrário | Mateus (@Snaihtniroccccc) March 12, 2023

"Se derrubar o copo vai ter que acertar um pênalti" Fagner:pic.twitter.com/JjdM06tWPY — Cortinas Rage Comics (@sccpragecomics) March 12, 2023

"se bater vai ter que fazer gol" Fagner:

pic.twitter.com/r3azqAl754 — 123 da silva 4 (@arigatougozei) March 12, 2023



