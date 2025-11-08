Em qual canal assistir Tottenham x Manchester United ao vivo hoje

A 11ª rodada da temporada 2025-26 da Premier League começa neste sábado, 8 de novembro, quando o Tottenham recebe o Manchester United no norte de Londres. O jogo começa às 9h30 (de Brasília), e trazemos tudo sobre como assistir.

O Tottenham foi derrotado e massacrado pelo Chelsea em pleno estádio no último fim de semana, naquela que foi facilmente a pior atuação da curta passagem de Thomas Frank pelo clube. O Tottenham tentou apenas três finalizações (todas de Mohammed Kudus), totalizando 0,10 xG. O ataque tem se mostrado desarticulado desde a estreia na temporada, com a ocasional exceção de Kudus, e o Tottenham atualmente ocupa a última posição da Premier League em xG (1,01 por jogo). No entanto, Frank corrigiu grande parte dos problemas defensivos do Tottenham (segundo time com menos gols sofridos, com apenas 8 em 10 jogos).

Ruben Amorim seguiu o caminho oposto em sua primeira temporada completa no Manchester United, comandando um dos melhores ataques da liga (5º em gols marcados, 17) e uma das defesas mais vazadas (6ª em gols sofridos, 16), e os números de xG e xGA dos Red Devils comprovam isso. Bryan Mbeumo, que jogou quatro temporadas sob o comando de Frank no Brentford, lidera a equipe com quatro gols (e uma assistência) em 10 jogos na Premier League, após se juntar ao Manchester United por 95 milhões de dólares neste verão.

Transmissão do jogo Tottenham x Manchester United

Os espectadores no Brasil podem assistir o jogo ao vivo na Disney+. Para isso, basta acessar o site da Disney Plus. Depois disso, é só escolher a forma de pagamento, sendo elas cartão de crédito, débito ou PayPal. A partida acontecerá no Estádio do Tottenham Hotspur.

O Tottenham mostrou-se mais refinado em alguns momentos, enquanto o United começou a parecer mais coeso como equipe, à medida que o sistema de Amorim começa a tomar forma.

O trio de ataque visitante, formado por Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko, está começando a se entrosar, enquanto Bruno Fernandes está se adaptando melhor à sua posição no meio-campo.

Dito isso, se a dupla incansável do Spurs, Rodrigo Bentancur e João Palhinha, conseguir causar problemas no meio-campo, isso pode dar ao time da casa aquela vantagem extra.

Vitória do Tottenham por 2 a 1.