Em qual canal assistir Tottenham x Manchester United ao vivo hoje

Escrito por Anny Malagolini
A 11ª rodada da temporada 2025-26 da Premier League começa neste sábado, 8 de novembro, quando o Tottenham recebe o Manchester United no norte de Londres. O jogo começa às 9h30 (de Brasília), e trazemos tudo sobre como assistir.

O Tottenham foi derrotado e massacrado pelo Chelsea em pleno estádio no último fim de semana, naquela que foi facilmente a pior atuação da curta passagem de Thomas Frank pelo clube. O Tottenham tentou apenas três finalizações (todas de Mohammed Kudus), totalizando 0,10 xG. O ataque tem se mostrado desarticulado desde a estreia na temporada, com a ocasional exceção de Kudus, e o Tottenham atualmente ocupa a última posição da Premier League em xG (1,01 por jogo). No entanto, Frank corrigiu grande parte dos problemas defensivos do Tottenham (segundo time com menos gols sofridos, com apenas 8 em 10 jogos).

Ruben Amorim seguiu o caminho oposto em sua primeira temporada completa no Manchester United, comandando um dos melhores ataques da liga (5º em gols marcados, 17) e uma das defesas mais vazadas (6ª em gols sofridos, 16), e os números de xG e xGA dos Red Devils comprovam isso. Bryan Mbeumo, que jogou quatro temporadas sob o comando de Frank no Brentford, lidera a equipe com quatro gols (e uma assistência) em 10 jogos na Premier League, após se juntar ao Manchester United por 95 milhões de dólares neste verão.

Os espectadores no Brasil podem assistir o jogo ao vivo na Disney+. Para isso, basta acessar o site da Disney Plus. Depois disso, é só escolher a forma de pagamento, sendo elas cartão de crédito, débito ou PayPal. A partida acontecerá no Estádio do Tottenham Hotspur.

O Tottenham mostrou-se mais refinado em alguns momentos, enquanto o United começou a parecer mais coeso como equipe, à medida que o sistema de Amorim começa a tomar forma.

O trio de ataque visitante, formado por Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko, está começando a se entrosar, enquanto Bruno Fernandes está se adaptando melhor à sua posição no meio-campo.

Dito isso, se a dupla incansável do Spurs, Rodrigo Bentancur e João Palhinha, conseguir causar problemas no meio-campo, isso pode dar ao time da casa aquela vantagem extra.

Vitória do Tottenham por 2 a 1.

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO.

