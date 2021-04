Conheça a história da Premier League, o Campeonato Inglês

A Inglaterra é o berço do futebol. Não por menos, o seu torneio de equipes é considerado um dos melhores do mundo. Grandes clubes e jogadores já passaram pelo Campeonato Inglês, hoje conhecido como a Premier League. Mas nem sempre foi assim. Então, conheça a história da Liga mais famosa no futebol europeu.

História do futebol na Inglaterra

O futebol se desenvolveu na Inglaterra em 1863. Dessa maneira, os ingleses foram rápidos em criar em 1888 a English Football League, competição que abrange equipes das mais variadas regiões do país. Entretanto, a FA Cup, ou Copa da Inglaterra, já existia e por isso foi difícil desvencilhar-se das regras impostas no torneio e trazer as equipes para a liga inglesa.

Sem muitas regras no inicio, a competição começou a contar com mais profissionalismo, já que o futebol no país contava com trabalhadores dos mais diferentes nichos vestindo a camisa de clubes, mas ainda assim não foi o suficiente para chamar a atenção do mundo.

Como surgiu a Premier League?

Mesmo com a existência da English Football League, os clubes ingleses decidiram que era hora de criar uma liga profissional e com regras mais brandas para tornar o futebol do país mais atrativo. Além disso, as torcidas organizadas e os desastres em Heysel e Hillsborough também foram fatores importantes para a nova mudança.

Então, em fevereiro, a FA Premier League foi criada, tendo os primeiros jogos da nova competição disputados em agosto do mesmo ano. Originalmente, 22 clubes ocupavam a liga, contando com um campeão e três rebaixados para a divisão inferior.

Em 2004, a Barclays Bank, empresa inglesa, foi nomeada como o patrocinador oficial do torneio, transformando o nome da competição em Barclays Premier League. Hoje, desde 2016, a Premier League não possui mais patrocínio, mantendo somente o nome da liga.

Quem foi o primeiro campeão da Premier League?

O Manchester United foi a primeira equipe inglesa a conquistar a taça da Premier League. Ao terminar a temporada com oitenta e quatro pontos, com dez a mais do que o Aston Villa, consagrou-se campeão da primeira edição da Premier League.

O primeiro gol da Premier League

O atacante Brian Deane foi o responsável por marcar o primeiro gol da Premier League. Em 15 de agosto de 1992, o Sheffield United enfrentou o Manchester United em Bramall Lane, na primeira rodada. Aos cinco minutos do primeiro tempo, Brian cabeceou e acertou em cheio as redes, abrindo o placar do partida.

Dessa maneira, ao fim da etapa, o Sheffield venceu o Manchester United por 2 a 1.

Quem são os campeões da Premier League?

Em toda a história da Premier League, foram 28 campeões. O Manchester United sai na frente com treze taças conquistadas no novo período da história no futebol inglês, seguido do Chelsea em segundo lugar com cinco.

Já Manchester City venceu quatro, enquanto o Arsenal tem três. Confira então a lista completa de cada vencedor da Premier League.

2019-20 – Liverpool

2018-19 – Manchester City

2017-18 – Manchester City

2016-17 Chelsea

2015-16 Leicester City

2014-15 Chelsea

2013-14 Manchester City

2012-13 Manchester United

2011-12 Manchester City

2010-11 Manchester United

2009-10 Chelsea

2008-09 Manchester United

2007-08 Manchester United

2006-07 Manchester United

2005-06 Chelsea

2004-05 Chelsea

2003-04 Arsenal

2002-03 Manchester United

2001-02 Arsenal

2000-01 Manchester United

1999-00 Manchester United

1998-99 Manchester United

1997-98 Arsenal

1996-97 Manchester United

1995-96 Manchester United

1994-95 Blackburn Rovers

1993-94 Manchester United

1992-93 Manchester United

A temporada 2020/21 da Premier League termina em maio de 2021. Sempre concorrida, as equipes seguem na briga para conquistar a taça mais importante do futebol europeu.

