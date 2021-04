Florenzi testa positivo para Covid-19 e desfalca PSG contra o Bayern

A dois dias do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain descobriu que terá um desfalque de peso para o confronto contra o Bayern de Munique, nesta quarta-feira (7). Isso porque o clube realizou os testes do novo coronavírus no elenco da equipe antes da decisão, e o lateral Alessandro Florenzi testou positivo para a Covid-19 e ficará de fora do jogo do PSG.

Este será o segundo desfalque da equipe francesa para o jogo contra os alemães, devido à doença. O italiano Marco Verratti também já havia testado positivo e cumpre isolamento. Devido ao fato de Florenzi estar com o volante na Seleção Italiana, também ficou isolado, mas seu primeiro teste deu negativo. Na contraprova, veio a confirmação do vírus.

Florenzi do PSG é mais um infectado da Seleção Italiana

Quatro integrantes da delegação da Seleção Italiana testaram positivo para o novo coronavírus, na última quarta-feira (31), logo depois de vitória no jogo diante da Lituânia, pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2022.

Segundo nota divulgada, um membro da delegação da Itália sentiu um mal-estar após vitória diante da Bulgária, no dia 27, e voltou para casa. No entanto, três integrantes da equipe testaram positivo na quarta-feira (31).

Entre os jogadores, Bonucci testou positivo e desfalcará a Juventus. Dias depois, Verrati também confirmou estar infectado e está fora de jogos decisivos do Paris. Por estar junto dos dois atletas na seleção, ao retornar ao PSG, Florenzi ficou em isolamento, mas testou negativo no primeiro teste. Entretanto, nos exames desta segunda, confirmou-se a presença do vírus no jogador.

Após o último teste de PCR Sars-Cov2, Alessandro Florenzi foi confirmado positivo. Ele irá, portanto, respeitar o isolamento e está sujeito ao protocolo de saúde apropriado. Como um lembrete, o jogador ficou em confinamento solitário por alguns dias por precaução. — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) April 5, 2021

Quando será os jogo entre Bayern de Munique x PSG ?

Nesta quarta-feira (7), Bayern de Munique e PSG reeditam a final da última Liga dos Campeões. Na temporada passada, os alemães ficaram com o título após vencerem o duelo por 1 a 0, com gol de Kingsley Coman.

Os franceses agora buscam dar o troco, e terão a revanche nas quartas de final desta edição de Champions. O primeiro jogo ocorre no Allianz Arena, às 16h (horário de Brasília) desta quarta. Já o jogo da volta será no dia 13 de abril, também às 16h, mas no Parque dos Príncipes, em Paris.