Gibraltar x Bulgária: onde assistir e horário da Liga das Nações (09/06)

As equipes de Gibraltar x Bulgária se enfrentam nesta quinta-feira, 9 de junho, pela terceira rodada da Liga das Nações pela terceira divisão. Com início programado a partir das 15h45 (horário de Brasília), o palco do confronto será o Victoria Stadium, em Gibraltar. Para não perder nada, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Gibraltar x Bulgária ao vivo hoje?

O jogo do Gibraltar e Bulgária hoje será transmitido ao vivo no SporTV 3 (TV paga).

Com transmissão apenas aos assinantes da TV fechada, o canal exibe o confronto da Liga das Nações para todos os estados do Brasil. Para ficar por dentro de tudo o que vai rolar, é só ligar o televisor e sintonizar na emissora.

Para quem prefere online, o jogo está disponível também no Globo Play, através do serviço de streaming para celular, tablet, computador e até na própria smart TV.

Informações do jogo Gibraltar x Bulgária hoje:

Data: 09/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Victoria Stadium, em Gibraltar

Arbitragem: Petri Viljanen

Onde assistir: SporTV 3

Gibraltar e Bulgária na Liga das Nações

Ainda sem conquistar uma vitória na Liga das Nações, a seleção do Gibraltar entra em campo nesta quinta-feira pronta para garantir a reviravolta na competição e quem sabe lutar pela vaga até a divisão seguinte. O elenco vem deixando a desejar diante dos seus oponentes, depois de perder para Macedônia e Geórgia.

Do outro lado, a Bulgária coleciona 1 ponto apenas depois de empatar com a Macedônia do Norte durante a rodada de estreia do grupo quatro na liga C do torneio da UEFA. Se garantir o resultado positivo nesta quinta, pode oferecer uma melhor posição e quem sabe brigar pela liderança.

Escalação de Gibraltar: Coleing; Jolley, Wiseman, Lopes; Annesley, Torilla, Valarino, Britto, Olivero; Walker e Styche. Técnico: Julio Ribas

Escalação da Bulgária: Mihaylov; Turitsov, Hristov, Nedyalkov, Jordanov; Chochev, Milanov, Minchev, Nedelev; Despodov e Iliev. Técnico: Yasen Petrov

Palpite Gibraltar x Bulgária

A seleção da Bulgária aprensetar uma pequena vantagem no confronto desta quinta-feira, mesmo jogando fora de casa.

O time búlgaro vem fazendo uma melhor campanha na Liga das Nações e, por esse motivo, é quem deve levar para o seu país os três pontos na terceira rodada da liga C do torneio.

As equipes se enfrentaram em 2020, no dia 11 de novembro, em amistoso internacional. O placar foi novamente a vantagem para a Bulgária por 3 x 0.