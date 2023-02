Goiano 2023: onde assistir o jogo do Goiás x Goianésia hoje, dia 08/02

Confira onde vai passar o embate entre as equipes nesta quarta-feira pela nona rodada do Campeonato Goiano na temporada

Líder do Campeonato Goiano, o Goiás recebe o Goianésia nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, pela nona rodada na competição na primeira fase. A bola vai rolar às 19h30 (Horário de Brasília) no jogo do Goiás hoje no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. A partida tem transmissão na TV aberta e online.

O elenco do Goiás vem de vitória diante do Grêmio Anápolis, enquanto o Goianésia perdeu para o Vila Nova.

Onde tem transmissão jogo do Goiás hoje ao vivo?

O jogo do Goiás hoje tem transmissão na TV Brasil Central (GO), canal Nosso Futebol e DAZN às 19h30, horário de Brasília.

Disponível em todo o estado de Goiás, a partida será exibida na TV Brasil Central de graça e ao vivo. O torcedor só precisa sintonizar no horário marcado para curtir a disputa pelos três pontos na rodada.

Outra opção é o pay-per-view Nosso Futebol, disponível entre as operadoras da Sky, Claro e DirecTVO GO.

Na Sky, o valor é de R$ 44,90. Já pela Claro fica em R$ 19,90 ao mês e na DirecTV GO o valor é R$ 14,90. Dá para assistir tanto na TV como nos aplicativos entre celular ou tablet nas plataformas das operadoras.

Quem é assinante DAZN pode assistir no aplicativo do celular, tablet, smartv ou no site pelo computador. Por mês, o torcedor deve desembolar R$ 34,90 por mês.

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir: TV Brasil Central (GO), Nosso Futebol e DAZN

Como funciona o Campeonato Goiano

O Campeonato Goiano é disputado por doze equipes na primeira divisão. São quatro fases: a primeira fase, quartas de final, semifinal e a final, organizado pela Federação Goiana de Futebol.

Serão onze rodadas em pontos corridos onde cada triunfo conquistado é importante para conquistar a classificação. Os oito melhores colocados avançam para a fase seguinte. Na parte de baixo da tabela os dois últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

As quartas de final reúnem os oito classificados em jogos de ida e volta. Os quatro vencedores avançam para a semifinal, onde disputam em ida e volta. A final será disputada também em duas partidas.

Arbitragem

O árbitro do jogo do Goiás hoje vai ser Jefferson Ferreira nesta quarta-feira. Os assistentes vão ser Leone Carvalho e Tiego dos Santos.

O quarto árbitro vai ser Leandro Cardoso e o quinto é Hugo Correa.

Pelo VAR, o responsável vai ser André Luiz Castro, enquanto os assistentes serão Edson Antônio e Cleiber Elias.

