Tabela de jogos do Flamengo no Mundial de Clubes 2023: datas e horários

Tabela de jogos do Flamengo no Mundial de Clubes 2023: datas e horários

O Flamengo busca o segundo título no Mundial de Clubes da FIFA. Atual campeão da Libertadores, o clube chega para disputar o torneio em 2023 no Marrocos ao lado de grandes rivais como Al Hilal e até o Real Madrid. O compromisso do Rubro-Negro consiste em duas partidas.

Campeão da Libertadores no ano passado, o Rubro-Negro ganhou o direito de participar do campeonato de futebol entre equipes da FIFA. Como manda o regulamento, o time entra a partir da semifinal, onde enfrenta o vencedor das quartas de final.

O elenco carioca enfrenta o Al Hilal na semifinal. Se vencer, vai jogar contra o vencedor da semifinal entre Real Madrid ou Al Ahly, do Egito. O sorteio da FIFA é que define os confrontos desde os playoffs até as semis.

Do outro lado da chave, Real Madrid e Al Ahly se enfrentam pela vaga na decisão do torneio. Quem perder vai jogar a batalha pela medalha de bronze.

Jogos do Flamengo no Mundial de Clubes 2023

Confira a tabela completa dos jogos do Flamengo no Mundial de Clubes.

SEMIFINAL DO MUNDIAL DE CLUBES 2023

Flamengo x Al Hilal

Data: Terça-feira, 07/02 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Ibn Batouta, em Tanger, no Marrocos

DISPUTA DO 3º LUGAR (Se disputar):

Perdedor semifinal 1 x Real Madrid ou Al Ahly

Data: Sábado, 11/02 às 12h30 (Horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

FINAL (Se disputar):

Vencedor semifinal 1 x Real Madrid ou Al Ahly

Data: Sábado, 11/02 às 16h (Horário de Brasília)

Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos

GUIA DO MUNDIAL:

Campanha do Flamengo em 2022

Na temporada passada, o Flamengo venceu a Copa do Brasil e a Libertadores. No início do ano, sob o comando de Paulo Sousa, o time perdeu a final do Campeonato Carioca para o Fluminense.

Com a chegada de Dorival Júnior, o time passou a brigar na parte de cima do Brasileirão, mas ficou com a quinta posição em 62 pontos.

Na Copa do Brasil, o elenco carioca superou o Corinthians nos pênaltis pela final, enquanto na Libertadores venceu o Athletico PR por 1 x 0, com gol de Gabriel Barbosa. Com o triunfo no torneio da Conmebol, o Flamengo garantiu o direito de jogar o Mundial de Clubes da FIFA.

Convocados para o Mundial de Clubes 2023

Veja quem entra em campo pelo Flamengo no Mundial de Clubes:

GOLEIROS: Santos, Matheus Cunha e Hugo Sousa

LATERAIS: Varela, Ayrton Lucas,Filipe Luís e Matheuzinho

ZAGUEIROS: Rodrigo Caio, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Pablo e David Luiz

MEIAS: Erick Pulgar, Vidal, Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta

ATACANTES: Gabigol, Pedro, Everton Cebolinha, Marinho, Matheus França



Leia também:

Qual time brasileiro tem mais Mundial de Clubes até 2023? Confira a lista de títulos