GreNal hoje: confira onde assistir o jogo do Grêmio x Inter e escalação (27/8)

GreNal hoje: confira onde assistir o jogo do Grêmio x Inter e escalação (27/8)

O primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil será marcado por mais um GreNal. Internacional e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 20h, no Beira-Rio, em Porto Alegre, no jogo de ida da competição. Este será o clássico de número 453 entre os rivais.

Onde assistir o GreNal hoje ao vivo?

O clássico GreNal entre Grêmio e Inter deste 27 de agosto será transmitido ao vivo apenas pela Amazon Prime. O jogo começa às 20h (horário de Brasília).

Para assistir à partida, é necessário ser assinante do serviço Amazon Prime. Caso você já possua a assinatura, siga as etapas abaixo:

1 – Acesse o aplicativo: Abra o Prime Video em sua Smart TV, smartphone, tablet ou console de videogame.

2 – Faça o login: Insira seu e-mail e senha cadastrados.

3 – Busque pela aba ‘Esportes’: No menu principal, navegue até a categoria de esportes ou clique no banner de destaque do Brasileirão 2026.

4 – Selecione o Gre-Nal: O evento aparecerá na lista de “Eventos ao vivo”. A transmissão geralmente começa uma hora antes do apito inicial com o pré-jogo.

Escalação

O Internacional vai escalar Matheus Cunha; Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick; Carbonero e Bernabei.

Time provável do Grêmio tem Weverton; Diego Caito, Wallace, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Noriega (Danilo Barbosa), Villasanti e Krovinovic; Pavón, Carlos Vinícius (Braithwaite) e Amuzu.

Ramon Abatti Abel (SC) será o árbitro. Thiaggo Americano Labes e Michael Stanislau serão os assistentes, enquanto Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira comandará o VAR. Andre Luiz Skettino Policarpo Bento será o quarto árbitro.