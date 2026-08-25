Futebol

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro x Atlético-MG: 2 formas de transmissão

Jogo começa às 21h

Escrito por Anny Malagolini
Cruzeiro x Atlético-MG onde assistir ao vivo DCI
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Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira, 25 de agosto, às 21h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O clássico mineiro abre a disputa por uma vaga na semifinal, que será decidida no jogo de volta, na Arena MRV.

Cruzeiro x Atlético-MG onde assistir ao vivo

O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG será transmitido pelo sportv e pelo Premiere. A transmissão começa nesta terça-feira, 25 de agosto, às 21h (horário de Brasília).

Passo a passo para assistir pelo sportv
1 – Na televisão: procure o canal sportv na operadora de TV por assinatura.
2 – Pelo celular, computador ou smart TV: acesse o Globoplay.
3 – Faça login na sua conta.
4 – Procure por sportv na área de canais ao vivo.
5 – Abra a transmissão do jogo no horário da partida.

O sportv também disponibiliza sua programação ao vivo pelo Globoplay.

Passo a passo para assistir pelo Premiere
1 – Acesse o Premiere pela televisão ou pela plataforma digital.
2 – Faça login com a conta vinculada à assinatura.
3 – Procure pela transmissão de Cruzeiro x Atlético-MG.
4 – Selecione o jogo para acompanhar a partida ao vivo.

O Premiere informa que o acesso à transmissão ao vivo é liberado para assinantes do serviço, com exceção do plano Premiere Básico.

Jogo da Libertadores

A partida reúne dois times em boa fase. O Cruzeiro chega embalado por quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, enquanto o Atlético-MG está há dez jogos sem perder.

O Cruzeiro entra em campo embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no último sábado, no Mineirão. O resultado foi o quarto triunfo consecutivo da equipe no Brasileirão. A sequência positiva ajuda a equipe a deixar para trás a eliminação na Libertadores. O time mineiro caiu diante do Flamengo nas oitavas de final após perder por 2 a 1 no Maracanã e ser derrotado por 3 a 2 no placar agregado.

O Atlético-MG também chega ao clássico em um momento positivo. O Galo está invicto há dez partidas e ainda não perdeu desde a retomada das competições após a Copa do Mundo. No último jogo, a equipe empatou por 0 a 0 com o Internacional, no Beira-Rio. O técnico Eduardo Domínguez poupou alguns titulares e controlou a minutagem de outros jogadores pensando justamente no confronto com o Cruzeiro.

Antes do empate, o Atlético goleou o Grêmio por 3 a 0 pelo Brasileirão e garantiu vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o Galo passou por Ceará e Juventude para chegar à atual fase da competição.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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