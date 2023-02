Horário do jogo do Barcelona x Sevilla e onde vai passar La Liga (05/02)

Líder do Campeonato Espanhol com cinco pontos de vantagem, o Barcelona entra em campo neste domingo, 5 de fevereiro, para enfrentar o Sevilla na 20ª rodada da competição. Com início às 17h (Horário de Brasília), o jogo do Barcelona hoje vai ser no Camp Nou.

Onde vai passar o jogo do Barcelona hoje

O jogo do Barcelona hoje vai passar no Star Plus às 17h, horário de Brasília.

Os direitos de transmissão do Campeonato Espanhol pertencem aos canais ESPN, responsáveis por transmitirem as emoções do futebol espanhol para todo o Brasil. Porém, quando a emissora não exibe os jogos, aí o torcedor deve optar pelo streaming.

O Star + é um serviço de streaming por assinatura de entretenimento e esportes da Disney. Por diferentes pacotes e valores, o torcedor tem acesso à conteúdos como filmes, séries, documentários e canais de esportes, como o ESPN ao vivo.

Dá para sintonizar no navegador pelo computador como também no aplicativo para celular, tablet, smartv ou videogames.

Qual o valor do Star Plus?

O Star Plus tem três opções diferentes. O pacote comum é R$ 32,90 por mês, enquanto o combo com o Disney+ sai por R$ 45,90 na mensalidade e com Disney e Lionsgate fica em R$ 55,90.

Como ter Star Plus de graça?

Não é possível obter a plataforma de graça, ela só está disponível por assinatura.

Quem tem Disney+ tem Star+?

Apenas se o torcedor comprar o pacote com os dois serviços juntos.

Escalações de Barcelona x Sevilla

Dembele é o único jogador que segue indisponível para o técnico Xavi.

Provável escalação do jogo do Barcelona hoje: Ter Stegen; Christensen, Eric Garcia, Koundé, Alba; De Jong, Pedri, Busquets; Gavi, Raphinha e Lewandowski.

Gómez, Alex Telles, Marcão, Fernando e Corona seguem fora.

Provável escalação do jogo do Sevilla hoje: Bono; Gudelj, Jesus Navas, Nianzou, Acuña; Delaney, Rakitic, Torres; Jordán, Lamela e En-Nesyri.

Curiosidades da partida

O clássico entre Sevilla e Barcelona neste domingo no Campeonato Espanhol promete pegar fogo dentro de campo. A rivalidade entre os dois se dá por serem favoritos na disputa pelo título da competição nacional todos os anos.

O Sevilla está há duas décadas sem uma única vitória fora de casa contra o Barça. A última vez que o elenco ganhou do time culé na casa dos adversários foi em 2002.

Outra curiosidade é que o Sevilla tem 7 gols de cabeça na temporada, mesmo não tendo a melhor campanha na busca pelo título e a parte de cima da tabela.

O clássico entre Barcelona e Sevilla será o duelo entre os técnicos Xavi e Sevilla, respectivamente.

