Equipes disputam a nona rodada do Campeonato Carioca neste sábado, com transmissão ao vivo

Horário do jogo do Fluminense x Portuguesa hoje (25/02): transmissão do Carioca 2023

Para se manter na zona de classificação, o Fluminense enfrenta a Portuguesa neste sábado, 25 de fevereiro, em busca dos três pontos pela nona rodada do Campeonato Carioca. No jogo do Fluminense hoje, a bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. Todos os detalhes da transmissão você confere no texto.

O Flu venceu o clássico contra o Vasco, enquanto a Portuguesa empatou com Nova Iguaçu.

Para quem mora nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a transmissão tem o pontapé inicial às 15h, horário local.

O Estádio do Maracanã recebe o duelo neste sábado. O espaço é a casa do Fluminense e Flamengo em torneios nacionais e internacionais do futebol, com capacidade para 78 mil torcedores, o maior estádio do Brasil.

Que canal da TV está o jogo do Fluminense x Portuguesa hoje

BAND, BandSports e site da BAND transmitem o jogo do Fluminense hoje às 16h.

Para todo o Brasil, a emissora vai passar o jogo do Campeonato Carioca neste sábado na TV aberta. Basta sintonizar a televisão no canal para curtir as emoções do estadual.

Também dá para assistir no BandSports, canal disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, Vivo e a DirecTV GO ao vivo em qualquer lugar do território brasileiro.

Só quem tem o canal na programação pode assistir.

TV aberta: BAND

TV fechada: BandSports

Online: Site da BAND

Como assistir jogo hoje no streaming?

Além de acompanhar a Taça Guanabara na TV, o torcedor também pode sintonizar o site da BAND para assistir ao vivo como e onde quiser.

É só acessar o site da BAND (www.band.uol.com.br). O torcedor precisa se cadastrar no site da emissora primeiro.

Basta entrar no portal, escolher a opção "AO VIVO" no menu e em seguida selecionar o ícone da BAND. Depois, escolher "cadastre-se" e, sem pagar nada por isso, preencher com os dados.

Dá para assistir a retransmissão da Bandeirantes no navegador do computador ou no próprio aparelho celular.

Fluminense x Portuguesa

Este será o embate de número 74 entre Fluminense e Portuguesa na história do futebol carioca. O Flu coleciona 60 vitórias, com sete empates e apenas seis triunfos aos adversários. Os dados são do portal O Gol.

A última vez que se enfrentaram foi em 13 de fevereiro de 2022, na temporada passada, com vitória do Tricolor Carioca por 1 a 0, na primeira fase.

O Fluminense é o atual campeão carioca. Favorito no confronto deste sábado, ocupa o terceiro lugar na Taça Guanabara com 16 pontos, somados em cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Ganso, Cano e Arias são os destaques do elenco.

Do outro lado, a Portuguesa ocupa a 9ª posição com nove pontos, somados em duas vitórias, três empates e três derrotas no Campeonato Carioca. O time terá o grande desafio de segurar o ataque certeiro do tricolor carioca neste sábado.

Escalação de Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Guga; Martinelli, André, Arthur; Jhon Arias, Cano e Keno.

Escalação de Portuguesa: Mota; Yuri, Fredson, Matheus Santos, Joazi; Charles, Lucas Santos, Anderson Rosa; Emerson Carioca, Romarinho e Lucas Santos.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo do Fluminense e Portuguesa hoje vai ser Alan Trindade da Silva. A escala de arbitragem da rodada é definida pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

Os assistentes vão ser Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Daniel de Oliveira Alves Pereira.

Como a partida não é clássico, não tem VAR neste sábado.

Nona rodada do Campeonato Carioca

O duelo entre Fluminense e Portuguesa é válido pela nona rodada do Campeonato Carioca. Confira a programação no fim de semana.

Sábado, 25/02:

Nova Iguaçu x Resende - 15h30 (horário de Brasília)

Fluminense x Portuguesa - 16h (horário de Brasília)

Botafogo x Flamengo - 18h (horário de Brasília)

Domingo, 26/02:

Bangu x Volta Redonda - 15h30 (horário de Brasília)

Segunda-feira, 27/02:

Audax x Madureira - 15h30 (horário de Brasília)

Vasco x Boavista - 19h30 (horário de Brasília)

