Onde assistir a apresentação de Marcelo no Fluminense hoje de graça (10/03)

Depois de comemorar a conquista da Taça Guanabara em cima do Flamengo, a torcida do tricolor terá um novo motivo para celebrar. Nesta sexta-feira, 10 de março, será apresentado o Marcelo no Fluminense, nova contratação do clube na temporada. O evento será aberto ao público e terá show do rapper Filipe Ret, e tudo com transmissão ao vivo na web.

Os portões do estádio serão abertos às 18h30 e show vai começar às 19h30 (Horário de Brasília), seguido da apresentação do jogador. Depois, Marcelo vai conceder entrevista coletiva para a imprensa no auditório.

O lateral assinou contrato com o Fluminense até dezembro de 2024, com opção de renovação até o fim de 2025. Ele está de volta ao time que o revelou para o futebol após dezessete anos.

O Fluminense anunciou que sócios não pagam para entrar no Maracanã, mas que devem fazer o check-in no site nense.com.br antes do evento começar. Para quem não é sócio, os ingressos são vendidos a R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia) no site fluminensefc.futebolcard.com.

O time carioca também vai arrecadar alimentos não-perecíveis e que serão doados para uma instituição de caridade.

Como assistir a apresentação de Marcelo no Fluminense hoje?

Apenas o Flu TV no Youtube vai transmitir a apresentação de Marcelo no Fluminense hoje, às 19h30, horário de Brasília, para todo o Brasil de graça.

Com exclusividade, o canal do Fluminense na plataforma vai disponibilizar as imagens da apresentação para os torcedores que não podem comparecer ao Maracanã. Não precisa pagar nada ou se inscrever para ter acesso à imagens do evento.

Trajetória do jogador brasileiro

Marcelo é considerado um dos maiores talentos já revelado pela base de Xerém, no Rio de Janeiro. Com 17 anos, ele foi promovido para o time profissional do Fluminense, ganhando a posição titular rapidamente em 2005. Segundo os dados do clube, foram 40 partidas com seis gols, além de títulos do Campeonato Carioca e da Taça Rio.

No ano seguinte, 2006, Marcelo se transferiu para o Real Madrid, onde conquistou o status de melhor lateral do mundo no futebol. O brasileiro defendeu o clube espanhol por 16 anos, com 25 títulos, incluindo cinco taças da Liga dos Campeões, quatro do Mundial de Clubes e seis do Campeonato Espanhol.

Em 2022, Marcelo decidiu se aventurar no Olympiacos, na Grécia, mas a parceria durou pouco, até decidir voltar para o Brasil em 2023.

Além de fazer muito sucesso em times profissionais, Marcelo também deixou o seu legado na Seleção Brasileira, com 58 partidas vestindo a camisa amarela, seis gols, o título da Copa das Confederações em 2013 e as medalhas de prata e bronze nos anos de 2012 e 2008 respectivamente nas Olimpíadas.

