Fluminense tem Libertadores? Confira lista de títulos do clube

Com 120 anos de história, o Fluminense é um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Com títulos, conquistas e momentos especiais, os torcedores querem saber se Fluminense tem Libertadores? São sete edições já disputadas, mas a equipe do Rio de Janeiro vem garantindo presença cada vez mais no torneio. Confira os títulos e os principais momentos do clube na história.

Fluminense tem Libertadores?

O Fluminense nunca venceu a Libertadores em sua história. Mesmo sendo um dos principais times a disputar a competição mais importante do futebol na América do Sul, o clube nunca chegou a levantar o troféu.

Em 2008, o time bateu na trave e quase conquistou o seu primeiro título na Libertadores, mas ficou apenas com o vice campeonato da edição para o LDU.

Representando o futebol carioca em 2008 na Libertadores, o tricolor garantiu-se em primeiro lugar no grupo H com 13 pontos, contabilizando quatro vitórias, um empate e uma derrota na primeira fase. Depois, passou por Atlético Nacional nas oitavas, São Paulo nas quartas de final e venceu o Boca Juniors na semifinal.

A decisão da final na Libertadores de 2008 foi entre Fluminense e LDU Quito, do Equador. No primeiro jogo, 4 a 2 para o time equatoriano no Estádio Casablanca, em Quito.

No jogo de volta, entretanto, Thiago Neves marcou três gols, enquanto o LDU ficou com apenas uma marcação, mando a disputa para os pênaltis. No entanto, por 3 a 1 no placar, o elenco do Equador foi quem levou a melhor e conquistou o troféu da Libertadores de 2008.

Participações do Fluminense na Libertadores

O Fluminense jogou a Libertadores em oito oportunidades, nos anos de 1971, 1985, 2008, 2011, 2012, 2013, 2021 e 2022, pela última vez.

A primeira participação aconteceu em 1971, eliminado ainda na fase de grupos. Depois, em 1985, foi novamente eliminado ainda na primeira fase. Depois das duas edições, o clube ficou sem disputar a competição sul-americana.

Em 2008, o time retornou para a competição onde ficou com o vice-campeonato. Daí, no ano de 2011, terminou em segundo lugar na fase de grupos mas, nas oitavas de final, foi derrotado pelo Libertad, do Paraguai.

Em 2012, o time mostrou boa campanha ao garantir-se na liderança do grupo com cinco vitórias e apenas uma derrota. Passou pelo Internacional nas oitavas mas, na fase seguinte, perdeu para o Boca Juniors.

Em 2013, mais uma vez passou da primeira fase e alcançou o mata-mata, vencendo o Emelec nas oitavas mas derrotado para o Olimpia nas quartas. Oito anos depois, retornou em 2021, onde passou pela fase de grupos, pelo Cerro Porteño nas oitavas mas, nas quartas, foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquill.

O ano de 2022 foi a última edição que o Fluminense disputou. Esta, talvez, tenha sido a mais decepcionante participação do clube. Classificado para a Pré-Libertadores, o elenco carioca venceu o Millionarios na segunda fase, até chegar para jogar contra o Olimpia na terceira.

O primeiro jogo foi 3 a 1, mas o segundo contou com a disputa de pênaltis por 4 a 1, o que causou a eliminação do Fluminense ainda na Pré-Libertadores.

Confira como foi o vice campeonato do Fluminense na Libertadores.

Títulos do Fluminense

São 120 anos de história, e o Fluminense também tem uma grande bagagem de títulos conquistados.

Só no Campeonato Brasileiro, o elenco tricolor venceu quatro vezes. Na Copa do Brasil, fez a diferença em 2007 e tornou-se o vencedor, deixando para trás até elencos reconhecidos que nunca venceram o torneio. No Campeonato Carioca, o estadual do Rio de Janeiro, é o segundo maior vencedor com 32 títulos.

Fluminense tem Libertadores? Não, mas confira a seguir todos os títulos do Fluminense.

Campeonato Brasileiro – 4 títulos (1970, 1984, 2010 e 2012)

Copa do Brasil – 1 título (2007)

Torneio Rio/São Paulo – 3 títulos (1940, 1957 e 1960)

Copa da Primeira Liga – 1 título (2016)

Campeonato Carioca – 32 títulos

Copa Rio Internacional – 1 título (1952)

Torneio Internacional de Verão – 1 título (1973)

Copa Viña del Mar – 1 título (1976)

Torneio de Paris – 2 títulos (1976 e 1987)

Troféu Teresa Herrera – 1 título (1977)

Torneio de Seul – 1 título (1984)

Copa Kirin – 1 título (1987)

Torneio de Kiev – 1 título (1989)

