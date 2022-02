Saiba onde assistir e o horário do jogo do Grêmio hoje. Foto: Reprodução / Lucas Uebel / Grêmio

Equipes se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho neste domingo, 13 de fevereiro, com transmissão

Horário do jogo do Grêmio x Juventude hoje e onde assistir ao vivo – 13/02

Disputando os três pontos pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebe o Juventude neste domingo, 13/02, com a bola rolando a partir das 19h (Horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Dessa maneira, confira a seguir as escalações, onde assistir e o horário do jogo do Grêmio hoje.

Horário do jogo do Grêmio hoje

O jogo do Grêmio hoje, pelo Campeonato Gaúcho, vai acontecer a partir das 19h pelo horário de Brasília.

Para assistir, o torcedor deve sintonizar o Premiere (Pay-per-view), com transmissão ao vivo para todo o Brasil. A plataforma está disponível em operadoras de TV por assinatura e também no site para vendas por R$49,90 e R$89,90.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio

TV: Premiere

Online: Premiere

Grêmio x Juventude no Campeonato Gaúcho

Grêmio: Sob o comando de Vagner Mancini, o Grêmio faz uma boa campanha pelo Campeonato Gaúcho até o momento. Sem perder na competição, o grupo se mantém em primeiro lugar com 13 pontos e 100% de aproveitamento, só tendo vitórias e empates.

Juventude: Enquanto isso, o elenco do Juventude aparece na zona de rebaixamento, em décimo primeiro com o total de 2 pontos apenas na competição estadual e sem ganhar nenhuma partida sequer. Por isso, mesmo apresentando faltas excecionais na qualidade de futebol, promete ir para cima do seu adversário em busca dos três pontos.

Escalação do Grêmio e Juventude

Escalação do Grêmio – Brenno; Orejuela, Bruno Alves, Pedro Geromel, Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva, Janderson, Benítez, Ferreirinha; Diego Souza.

Escalação do Juventude– César; Rodrigo Soares, Danilo Boza, Odivan, William Matheus; Élton, Jadson, Rodrigo Bassani; Chico, Capixaba, Ricardo Bueno.

