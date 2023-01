Horário do jogo do Nova Iguaçu x Bangu e onde assistir o Carioca - 28/01

Equipes disputam a quinta rodada do Campeonato Carioca neste sábado; confira onde assistir ao embate ao vivo

O Nova Iguaçu ainda não venceu no Campeonato Carioca. Para escapar da lanterna, vai buscar os três pontos neste sábado, 28 de janeiro, contra o Bangu pela quinta rodada da Taça Guanabara. A bola vai rolar no jogo do Nova Iguaçu hoje às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Jânio Moraes.

Os anfitriões vem de empate com o Audax no meio da semana, enquanto o Bangu também empatou com o Flamengo.

A Taça Guanabara é a primeira fase da competição carioca. Doze times disputam em pontos corridos por onze rodadas onde cada vitória garante três pontos ao vencedor e um para ambos no empate. O time que se sair melhor e terminar em primeiro é o campeão da Taça, enquanto os quatro melhores vão para as semifinais do Carioca.

Onde assistir o jogo do Nova Iguaçu x Bangu hoje

O jogo do Nova Iguaçu e Bangu hoje vai passar no BandSports às 15h30, horário de Brasília.

Para a surpresa do torcedor, a partida neste sábado do Campeonato Carioca não tem transmissão da TV aberta. Como a Rede Bandeirantes é a dona dos direitos de imagens, é ela quem decide quando vai passar e quais jogos serão exibidos.

O BandSports, canal disponível na TV fechada, é o único que vai passar o jogo do Nova Iguaçu e Bangu ao vivo para todo o Brasil. Porém, o torcedor deve ter a emissora em sua programação para assistir.

CLARO: 75 / 575

VIVO: 463 / 878 / 49 / 575

OI: 168

SKY: 210 / 610

NOSSA TV: 37

BLU TV: 347

Onde vai ser o jogo de hoje?

O Estádio Jânio Moraes, localizado em Nova Iguaçu, vai receber a partida neste sábado, 28 de janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Carioca, ou a Taça Guanabara.

O espaço total do estádio é de 1.810, ou seja, não é um dos maiores estádios da região, mas que tem projeção para aumentar com uma provável reforma.

O estádio também é chamado de Laranjão pelas cores da arquibancada e letreiros ao seu redor.

Quais equipes disputam a Taça Guanabara?

As equipes de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Bangu, Volta Redonda, Audax, Portuguesa, Resende, Boavista, Madureira e Nova Iguaçu disputam a primeira fase do Campeonato Carioca, a primeira divisão.

Ao fim da temporada, o último colocado na Taça Guanabara vai disputar a segunda divisão do futebol carioca, enquanto um sobe.

Os quatro melhores vão para as semifinais do Campeonato Carioca, enquanto do 5º ao 8º colocado disputarão a Taça Rio, competição secundária mas que também vale título na temporada.

