Premiação da Supercopa do Brasil 2023: quanto o campeão vai embolsar

A Supercopa do Brasil reúne os atuais campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro em uma pequena disputa pelo primeiro título do calendário. Flamengo e Palmeiras vão brigar pela taça no sábado, 28 de janeiro, no Mané Garrincha, em Brasília às 16h30. Saiba quanto o campeão vai ganhar e como funciona a premiação.

Qual é a premiação da Supercopa do Brasil 2023?

A CBF ainda não confirmou a premiação da Supercopa do Brasil em 2023. Porém, é esperado que o valor seja o mesmo que o do ano passado ou até maior para o campeão.

Em 2022, o Atlético Mineiro ganhou a bagatela de R$ 5 milhões por vencer a Supercopa do Brasil nos pênaltis. Já o Flamengo ficou com 2 milhões de reais por ficar com o vice-campeonato.

Além do valor em dinheiro, o campeão da Supercopa do Brasil também fatura a taça em prata, que representa o título da competição, e 50 medalhas douradas para jogadores, comissão técnica e dirigentes.

O segundo colocado no torneio leva para casa medalhas prateadas.

Onde vai ser o jogo?

O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, vai receber a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras no sábado, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

Após diversas ofertas, a CBF escolheu o local para ser o palco do confronto entre as equipes na busca pelo troféu. A entidade não divulgou quais foram os concorrentes na briga pela sede, mas divulgou que a escolha pela capital federal partiu do presidente.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, entrou em contato com Leila Pereira e Rodolfo Landim, presidentes do Palmeiras e Flamengo respectivamente, para obter a confirmação de que a final da Supercopa do Brasil seria realizada em Brasília.

Após o OK de todas as partes, o Estádio Mané Garrincha foi oficializado como o palco da Supercopa do Brasil 2023.

Onde assistir a final entre Flamengo x Palmeiras?

A Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras será transmitida na Globo, SporTV e GloboPlay às 16h30, horário de Brasília, ao vivo para todos os estados do Brasil.

Responsável pelos direitos de transmissão, o Grupo Globo vai exibir a primeira final da temporada no calendário brasileiro neste sábado na TV aberta e fechada. A emissora ainda não informou quem vai narrar a partida entre as plataformas.

No SporTV, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura. O GloboPlay, por outro lado, está disponível somente para quem é assinante nas plataformas do celular, tablet, videogame e smartv.

Dá para assistir online e de graça no GloboPlay. Basta acessar a opção "Agora na TV" e acompanhar a retransmissão da Globo ao vivo.

+ Flamengo e Real Madrid vão se enfrentar Mundial de Clubes 2023?