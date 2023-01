Confira as atualizações do caso envolvendo o lateral. Foto: Reprodução Instagram @danialves

Últimas noticias do caso de Daniel Alves: atualização da prisão do jogador

Preso em Barcelona desde sexta-feira, 20 de janeiro, o lateral Daniel Alves é acusado de agressão sexual por uma mulher de 23 anos em uma boate na Espanha. Segundo a imprensa espanhola, o jogador deve permanecer em prisão preventiva, sem fiança, até o dia do julgamento, ainda sem data marcada.

O que aconteceu com Daniel Alves até agora?

Novos detalhes envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves foram, entre eles estão trechos inéditos do depoimento da suposta vítima, além de uma possível separação de Joana Sanz, até então esposa do brasileiro.

Mãe de jogador se reúne com advogados

Na quinta-feira, 26 de janeiro, a mãe de Daniel Alves, Lúcia Alves, se reuniu com advogados do atleta em Barcelona para saber tudo sobre o caso. O momento em que Lúcia deixa o escritório ao lado dos advogados foi divulgado na internet. Visivelmente abalada, ela não se manifestou, conforme indicou o GE.

A mãe de Daniel Alves, Lúcia Alves, esteve nesta quinta-feira em Barcelona, em reunião com os advogados do jogador, preso desde a última sexta na cidade. Na saída do escritório, ela estava visivelmente emocionada. pic.twitter.com/PnuIXiItDe — Central fm 102,9 (@CentralFm102) January 26, 2023

Detalhes do depoimentos da suposta vítima

Desde a prisão de Daniel Alves na última sexta-feira, novos trechos do depoimento da mulher que o acusa de abuso são revelados pela imprensa espanhola.

Segundo o jornal O Globo, a jovem disse no depoimento que foi agredida pelo atleta enquanto estava trancada no banheiro com ele na boate de Barcelona. Ainda segundo a publicação do O Globo, a moça contou em depoimento que Daniel teria ordenado para ela sair do banheiro apenas depois que ele saísse.

O jornal O Globo também divulgou outros relatos no depoimento da moça. Ela percebeu que estava trancada com ele no banheiro após ver a porta fechada. Ela teria dito que queria ir embora, mas o atleta não permitiu. A jovem, segundo o O Globo, não soube indicar quanto tempo a ação durou até sair do banheiro.

Todo o depoimento foi obtido pelo jornal "La Vanguardia". O segurança, que a viu chorando após deixar o local, questionou-a o que aconteceu mas, segundo o jornal espanhol, a moça desabou. O gerente da boate, Robert Massanet, também viu a moça chorando.

Ex-esposa de jogador apaga fotos

A modelo Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, apagou as últimas fotos do jogador de seu Instagram. Internautas notaram que a espanhola retirou cliques em viagens, em festas e até selfies do perfil.

Joana chegou a gravar um vídeo agradecendo as mensagens de apoio em um momento difícil, pedindo privacidade e respeito. Joana perdeu a mãe e, uma semana depois, o marido foi preso acusado de agressão sexual.

Confira o vídeo publicado por Joana.

Joana Sanz, mulher de Daniel Alves se pronuncia:

"Decidi fazer esse vídeo para que possam me ver. Sei que tem muita gente preocupada. Agora estou em um momento de calma, apesar de toda a tempestade. Queria agradecer a tanta gente que estão me apoiando de verdade", ressaltou. pic.twitter.com/EntiJ9L3lH — gossipdotweet (@gossipdotweet) January 24, 2023

Daniel Alves ainda está preso?

Sim, Daniel continua preso em Barcelona, na Espanha. Inicialmente, o jogador foi preso na sexta-feira no Centro Penitenciário Brians 1.

Porém, três dias depois, foi transferido para o Centro Penitenciário Brians 2. Segundo o jornal Extra, o centro possui 14 módulos de vida cotidiana e cada um tem 3 andares e 72 celas, com capacidade para abrigar 80 presos.

Ainda segundo o jornal espanhol "El Periódico", Daniel Alves tem um companheiro de cela brasileiro que se chama "Coutinho".

Confira algumas imagens do presídio onde está Daniel Alves.

⚽️ ACUSADO DE AGRESIÓN SEXUAL Dani Alves fue trasladado a la cárcel Brians 2, por temas de seguridad. Este centro penitenciario cuenta con:

-Módulos residenciales

-Ducha propia

-Comedor

-Sala de estar

-Gimnasio

-Peluquería#78AñosEnDeportes pic.twitter.com/Py8mAefIXx — Radio Atalaya 680 AM (@680radioatalaya) January 23, 2023

Qual a pena se o jogador for condenado?

Daniel Alves é acusado de agressão sexual no banheiro de uma boate de luxo por uma jovem de 23 anos. Ele teve a prisão preventiva decretada pela juíza Maria Concepción Canton Martín, sem fiança.

Caso Daniel Alves seja condenado no caso, ele pode pegar até 12 anos de prisão, já que as leis espanholas ficaram mais severas ao agressor, segundo o portal GE.

A mudança na lei aconteceu em 2016, após o caso onde uma jovem de 18 anos foi estuprada por cinco homens que trocavam mensagens entre si em um grupo de WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas, chamado de "La Manada"

Após os agressores não sofrerem grandes punições, as mulheres espanholas foram às ruas protestar e pedir por leis mais rígidas. Desde então, segundo o programa Fantástico, da Rede Globo, a lei "Só sim, é sim", aumenta a pena do agressor.

Daniel Alves pode ser a primeira pessoa famosa a sofrer com a nova lei.

