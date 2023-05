Horário e assistir Jogo do Botafogo x LDU hoje em 04/05

O vencedor do duelo nesta quinta-feira pode assumir a liderança do grupo

Pela terceira rodada do grupo A na Copa Sul-Americana, o jogo do Botafogo vai ser contra o LDU nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 21h (Horário de Brasília). Os visitantes ocupam a liderança com seis pontos enquanto o Glorioso é vice com quatro.

Qual canal vai transmitir jogo do Botafogo hoje

Onde assistir o jogo do Botafogo hoje na Sul-Americana é na ESPN 4, canal disponível na TV paga. Nenhuma emissora vai transmitir a partida entre LDU e Botafogo na televisão aberta nesta quinta-feira.

Os canais ESPN são responsáveis pelos direitos de transmissão da competição este ano. Seguindo o calendário, é a única emissora que pode exibir o embate nesta quinta para todo o Brasil.

Verifique a sua programação se você tem a ESPN.

Assistir Botafogo online hoje

A partida entre Botafogo e LDU também está disponível no Star Plus, serviço de streaming da ESPN. Mas só quem é assinante pode assistir ao evento ao vivo nesta quinta-feira.

Por mês, o torcedor tem que desembolsar R$ 32,90 paga pagar a mensalidade do streaming. Com o acesso, dá para assistir filmes, séries e jogos de futebol exclusivo no celular, tablet, computador e smartv.

Horário : 21h (Horário de Brasília)

: 21h (Horário de Brasília) Local : Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro Onde assistir: ESPN 4 e Star Plus

Escalações de Botafogo x LDU

Depois de vencer o Flamengo no clássico do fim de semana, o Botafogo mantém a confiança e promete fazer de tudo para buscar os três pontos nesta quinta-feira, contra o LDU. Os dois times vão colocar os seus melhores jogadores em campo já que é um duelo importante.

Confira as prováveis escalações:

Botafogo: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê, Eduardo; Victor Sá, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

LDU: Domínguez; Quintero, Ade, Rodríguez, Quiñonez; Piovi, Julio, Ibarra; Alzugaray, Alvarado e Angulo.

Atletas relacionados para o jogo com a LDU, nesta quinta, pela Sul-Americana. ⚽️📄 #VouTeApoiarAtéOFinal pic.twitter.com/eFjstMBB0x — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 4, 2023

Classificação do grupo do Botafogo

O LDU de Quito ocupa a liderança do grupo A com seis pontos, conquistados em duas vitórias em cima do Magallanes e César Vallejo. Na contramão, o Botafogo tem apenas quatro pontos em segundo lugar depois de vencer um jogo e empatar o outro.

O vencedor do confronto desta quinta-feira assume provisoriamente a liderança do grupo. O Magallanes tem dois pontos e o César Vallejo apenas um. Os dois se enfrentam na rodada em busca da primeira vitória.

GRUPO A - Sul-Americana

1 LDU Quito - 6 pontos

2 Botafogo - 4 pontos

2 Magallanes - 2 pontos

3 César Vallejo - 1 ponto

Arbitragem

A escala de arbitragem no jogo do Botafogo hoje é argentina. O árbitro Dario Herrera será responsável por fazer a bola rolar entre os dois clubes. Os auxiliares serão Ezequiel Brailosky e Maximiliano Del Yesso

No VAR, árbitro de vídeo, o profissional Silvio Trucco é responsável por analisar todos os lances de possível pênalti, faltas cometidas e infrações para cartão amarelo e vermelho.

Leia também:

Premiação da Sul-Americana 2023: quanto ganha o campeão?