Premiação da Sul-Americana 2023: quanto ganha o campeão?

A CONMEBOL Sul-Americana é o torneio de segunda maior relevância do continente. O campeão da edição de 2023 será recompensado com uma Premiação da Sul-Americana de US$ 5 milhões, o equivalente a R$ 25,3 milhões. Confira todos os valores que serão entregues aos competidores.

Qual é a premiação da Sul-Americana desse ano?

Para este ano, a entidade que organiza o torneio, CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol), pagará ao campeão a Premiação da Sul-Americana de R$25,30 milhões, apenas pela vitória na final. Será a maior quantia de toda a história da competição.

Na temporada passada, quem ficou com o troféu foi o Independiente Del Valle (EQU). Na decisão, os equatorianos venceram o São Paulo por 2 a 0. Além da taça, a equipe de Quito, embolsou R$ 26,1 milhões. Ao todo, a recompensa acumulada pelo título em 2022, foi de R$ 38,4 milhões

Em 2023 há uma novidade na fase de grupos para a premiação da Sul-Americana. Cada partida vencida nesta etapa significa um cheque de US$ 100 mil (R$ 505 mil). Aliás, cada classificação na competição, será premiada com uma quantia de acordo com cada fase.

Confira todos os valores da premiação da Sul-Americana 2023

Primeira fase: US$ 225 mil (R$ 1,14 milhão) Mandante / US$ 250 (R$ 1,26 milhão) Visitante

Fase de grupos - US$ 900 mil (R$ 4,5 milhões) + US$ 100 mil (R$ 514 mil) cada vitória

Oitavas de final – US$ 550 mil (R$ 2,8 milhões)

Quartas de final – US$ 600 mil (R$ 3 milhões)

Semifinal – US$ 800 mil (R$ 4 milhões)

Vice-Campeão – US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões)

Campeão – US$ 5 milhões (R$ 25,3 milhões)

Quais times brasileiros jogam a Sul-Americana?

Na Sul-Americana, sete equipes brasileiras representam o país do futebol em busca da grande conquista: Botafogo, RB Bragantino, São Paulo, Santos, América-MG, Goiás e Fortaleza.

O Fogão, SAF de John Textor, vem com alguns nomes interessantes para a disputa do troféu, o atacante Tiquinho Soares e o zagueiro Victor Cuesta. Vale ressaltar que a equipe carioca venceu a Taça Rio. Por sua vez, o Tricolor Paulista, busca levantar mais um caneco internacional. A última vez que isso aconteceu foi em 2012, justamente com o título da Sul-Americana daquele ano. O Soberano quer repetir o feito e confia em Jonathan Calleri para fazer chover gols na competição.

O Santos não iniciou bem a temporada de 2023. No Campeonato Paulista, o Peixe teve um desempenho ruim. Porém, o técnico Odair Hellmann tem bons jogadores a sua disposição, como o atacante Marcos Leonardo. O Coelho persiste no sonho de vencer o primeiro campeonato continental de sua história. O meio-campista Alê é um dos destaques da equipe.

O Goiás ficou com o vice estadual. Em 2010, o alviverde chegou a final da Sula, mas foi derrotado para o Independiente (ARG). Um bom time começa por um bom goleiro e para a equipe do centro-oeste isso é fato, o arqueiro Tadeu é um dos nomes fortes. O Fortaleza foi eliminado da fase preliminar da Libertadores e com isso classificou-se para a Sul-Americana. O Leão do Pici é outro clube que almeja uma taça internacional que ainda é inédita na galeria da equipe nordestina. O Tricolor confia na experiência do zagueiro Titi, para ser campeão.

Confira os grupos da Sul-Americana:

Os grupos vão de A a H:

Grupo A: LDU (EQU), Botafogo, Univ. César Vallejo (PER), Magallanes (CHI).

Grupo B: Emelec (EQU), Guaraní (PAR), Danubio (URU), Huracán (ARG).

Grupo C: Estudiantes (ARG), RB Bragantino, Oriente Petrolero (BOL), Tacuary (PER).

Grupo D: São Paulo, Desportes Tolima (COL), Tigre (ARG), Puerto Cabello (VEN).

Grupo E: Santos (BRA), Newell’s Old Boys (ARG), Blooming (BOL), Audax Italiano (CHI).

Grupo F: Peñarol (URU), Defensa y Justicia (ARG), América-MG, Millonarios (COL).

Grupo G: Independiente Santa Fé (COL), Universitario (PER), Goiás (BRA), Gimnasia (ARG).

Grupo H: San Lorenzo (ARG), Palestino (CHI), Estudiantes de Mérida (VEN), Fortaleza.

Onde vai ser a final da CONMEBOL Sul-Americana de 2023?

No dia 28 de outubro de 2023, duas equipes entrarão em campo para definir quem será o campeão da Sul-Americana. Uma coisa é certa: a final será realizada em Montevidéu, no Uruguai.

O palco do duelo ainda segue incerto, mas o que se sabe é que a capital do país celeste oferece 3 possibilidades para o evento; são eles: estádio Centenário, Campeón del Siglo (Peñarol), Gran Parque Central (Nacional).

Vale lembrar que o Estádio Centenário recebeu a final da Sul-Americana de 2021, entre Athletico-PR e RB Bragantino. O Furacão levou a melhor e venceu a partida por 1 a 0.

Como assistir a Sul-Americana?

Na TV aberta, a única opção para acompanhar as 32 equipes em busca do título é o SBT. Nos canais por assinatura, a alternativa é a ESPN. No streaming, duas plataformas transmitirão os jogos:

Star+: A plataforma conta com app, disponível para IOS e Android, assim como no site.

Paramount+: Outro caminho é o streaming da Paramount. O app também se encontra acessível para Android e IOS.

SBT: fechando o leque de possibilidades para acompanhar as partidas, o site do SBT exibirá aos principais confrontos das equipes brasileiras na competição.

