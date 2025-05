Italiano: onde assistir Milan x Bologna no jogo final hoje

Já se passaram mais de 50 anos desde que o Bologna conquistou um título da Copa da Itália, mas a equipe chegou à final este ano e enfrentará o Milan na partida do campeonato nesta quarta-feira, 14 de maio, a partir das 16h.

Assistir Milan x Bologna

As duas equipes se enfrentarão na quarta-feira, 14 de maio, em um jogo transmitido pela CazéTV e NSports. Independentemente de quem vencer, ambas as equipes também têm vaga garantida na Final Four da Supercopa da Itália 2025-2026 , juntamente com Inter de Milão e Napoli, que será realizada posteriormente na Arábia Saudita.

O Milan enfrentará o Bologna na Copa da Itália deste ano. O Milan já venceu a Copa cinco vezes, a última em 2002. O Bologna conquistou dois títulos da Copa da Itália, o último em 1974.

Espera-se que Luka Jovic vença a corrida para liderar a linha de frente do Milan contra o Bologna na final da Copa da Itália, com Thijs Dallinga provavelmente ganhando a preferência sobre Santiago Castro para os Rossoblù.

Em comparação ao confronto da última sexta-feira pela Série A, Rafael Leão retorna para os Rossoneri e assumirá sua posição habitual na ponta esquerda, com Christian Pulisic no lado oposto apoiando Jovic.

Prováveis ​​escalações

Milão (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jiménez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Leão; Jovic

Bolonha (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga