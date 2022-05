Milan é campeão italiano em 2022 após 11 anos de jejum

O Milan é o campeão italiano de 2022! Depois de uma temporada acirrada, o elenco de Stefano Piolo venceu o Sassuolo neste domingo, 22 de maio, por 3 x 0 e garantiu a liderança com vantagem. Este é o título de número 19 em toda a história do clube. Confira como foi a última rodada do Campeonato Italiano e a classificação.

Milan é campeão italiano em 2022

O Milan é o grande campeão da temporada no Campeonato Italiano. Por terminar em primeiro lugar com 86 pontos, deixou a Inter para trás e levantou o seu título de número 19.

Neste domingo, 22 de maio, a equipe enfrentou o Sasssuolo no Città del Tricolore, na parte da tarde. Por 3 x 0, levou a melhor e garantiu-se na liderança, conquistando o título italiano.

Sob o comando de Stefano Pioli, a equipe italiana foi para campo neste domingo para consagrar-se campeã com a seguinte escalação: Maignan; Theo Hérnandez, Tomori, Kalulu, Calabria; Sandro Tonali, Kessie, Krunic; Rafa Leão, Saelemaekers e Giroud.

Classificação do Campeonato Italiano 2022

A Série A é disputada em pontos corridos por 38 rodadas, separadas em turno e returno. Vinte equipes disputam a temporada onde o primeiro colocado é o campeão, com quatro vagas para a Champions, duas para a Liga Europa e uma da Conference League.

A equipes de Venezia e Genoa terminaram entre as três últimas posições da tabela e por isso foram rebaixadas para a segunda divisão do Campeonato Italiano.

Na contramão, as equipes de Lecce e Cremonese estão garantidas na primeira divisão da Série A, enquanto algumas equipes ainda disputam os “playoffs” da segunda divisão para alcançarem o retorno até a elite.

O Pisa venceu o Benevento na semifinal, enquanto Monza e Brescia se enfrentam na outra semifinal. Quem vencer vai jogar contra o Pisa na final, dividida em duas partidas em 26 e 29 de maio de 2022.

Na parte de baixo, os três últimos são rebaixados para a segunda divisão.

1 Milan – 86 pontos

2 Inter de Milão – 84 pontos

3 Napoli – 79 pontos

4 Juventus – 70 pontos

5 Lazio – 64 pontos

6 Roma – 63 pontos

7 Fiorentina – 62 pontos

8 Atalanta – 59 pontos

9 Verona – 53 pontos

10 Torino – 50 pontos

11 Sassuolo – 50 pontos

12 Bologna – 46 pontos

13 Udinese – 44 pontos

14 Empoli – 41 pontos

15 Sampdoria – 36 pontos

16 Spezia – 36 pontos

17 Salernitana – 31 pontos

18 Cagliari– 29 pontos

19 Genoa – 28 pontos

20 Venezia – 26 pontos

Qual foi a última vez que o Milan foi campeão?

A última vez que o Milan foi campeão italiano foi em 2011, quase uma década atrás. A conquista de 2022 quebra o jejum de onze anos do clube de Milão para a alegria dos torcedores.

Com 82 pontos, o elenco terminou em primeiro lugar ao marcar 24 vitórias, 10 empates e somente 4 derrotas, marcando a diferença entre seis pontos diante do segundo colocado, a própria Inter de Milão.

Em 7 de maio de 2011, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan enfrentou a Roma, no Estádio Olímpico de Roma, na capital do país. Com três jogos de antecipação, o grupo levantou o seu caneco de número 18 após empatar em 0 a 0 com o adversário.

Sob o comando de Massimiliano Allegri, a equipe do Milan na época era composta por: Abbiati; Antonini, Thiago Silva, Nesta, Abate; Gattuso, Boateng, Seedorf, Van Bommel; Robinho e Ibrahimovic.

Três jogadores dividiram a artilharia pelo Milan naquela temporada. São eles Robinho, Alexandre Pato e Ibrahimovic, com 14 gols marcados na Série A TIM.

Confira no vídeo como foi a última conquista do Milan no Campeonato Italiano.

Quem tem mais títulos no Campeonato Italiano?

A Juventus é a maior campeã em toda a história do futebol italiano. Com 36 títulos, a equipe se isola na liderança do ranking, com a diferença de dezessete troféus.

A Velha Senhora, entretanto, perdeu a sua majestade em 2021, com a hegemonia quebrada pela Inter de Milão. Este ano, mais uma vez, a equipe perdeu a oportunidade de conquistar o título.

Em segundo lugar estão Inter de Milão e Milan, com 19 títulos para cada. O Genoa é o terceiro maior campeão com 9 taças já conquistadas na história.

A seguir, confira a lista completa de todos os campeões.

Juventus – 36

Inter de Milão – 19

Milan – 19

Genoa – 9

Pro Vercelli – 7

Bologna – 7

Torino – 7

Roma – 3

Lazio – 2

Fiorentina – 2

Napoli – 2

Casale – 1

Novese – 1

Cagliari – 1

Hellas Verona – 1

Sampdoria – 1

Spezia – 1

