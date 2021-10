Onde assistir ao jogo da Inter de Milão x Udinese hoje ao vivo (31/10)

O confronto entre Inter de Milão e Udinese neste domingo, 31/10, às 08h30 (horário de Brasília), é válido pela décima primeira rodada do Campeonato Italiano no Giuseppe Meazza. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo da Inter de Milão hoje.

Onde vai passar o jogo da Inter de Milão x Udinese hoje? O confronto entre Inter de Milão e Udinese terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 08h30 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 31 de outubro de 2021

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, cidade de Milão, na Itália

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Inter de Milão x Udinese

Para o técnico da Inter, Simone Inzaghi, não existemo novas baixas em seu plantel de jogadores para o jogo deste domingo.

Enquanto isso, o elenco visitante só não tem Pussetto, lesionado.

Inter de Milão: Handanovic; Bastoni, Ranocchia, Skriniar; Çalhanoglu, Perisic, Brozovic, Vidal, Dumfries; Correa, Dzeko

Handanovic; Bastoni, Ranocchia, Skriniar; Çalhanoglu, Perisic, Brozovic, Vidal, Dumfries; Correa, Dzeko Udinese: Silvestri; Rodrigo, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pereyra, Success; Beto

Principais informações sobre o jogo de hoje

Atual campeã, a Inter de Milão entra em campo neste domingo depois de derrotar o Empoli, recém-promovido da segunda divisão italiana, por 2 a 0 jogando fora de casa. Em terceiro lugar na tabela com 21 pontos, o elenco quer alcançar a primeira posição de qualquer maneira e, para isso acontecer, tem que ganhar o jogo de hoje.

Enquanto isso, a Udinese não faz um bom começo de temporada. Até o momento, ganhou somente dois jogos e não vence desde a quarta rodada do Campeoanto Italiano. Por isso, em 14º com 11 pontos, se quiser se afastar da zona de rebaixamento, precisa colocar o seu melhor futebol em campo para começar a somar vitórias.

