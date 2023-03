Jogo do Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir e que horas (12/03/2023)

Com o elenco completo, o Barcelona visita o Athletic Bilbao neste domingo, 12 de março, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol na temporada. Com início às 17h (horário de Brasília), o jogo do Barcelona hoje vai ser no Estádio San Mamés. O elenco da Catalunha se mantém na liderança com seis pontos.

Transmissão jogo do Barcelona hoje ao vivo

O jogo do Barcelona hoje será transmitido no Star Plus, serviço de streaming, ao vivo neste domingo para todo o Brasil na internet. Com exclusividade, só assinantes podem acompanhar o duelo do Campeonato Espanhol.

Sem transmissão na TV entre os canais abertos e a emissora fechada, o jogo do Barcelona tem sinal apenas na plataforma de streaming Star+, disponível no site (www.starplus.com) e também nos aplicativos para celular, tablet, videogame e smartv.

Por diferentes combos, o torcedor tem acesso à programação de filmes, séries, desenhos e documentários.

Lewandowski de volta ao elenco

O Barcelona informou ontem que Robert Lewandowski está recuperado da lesão na coxa. Para celebrar a volta do jogador, o técnico Xavi convocou o atacante para o jogo deste domingo no Campeonato Espanhol, em San Mamés, contra o Bilbao.

Lewa ficou fora das vitórias sobre o Real Madrid na Copa do Rei e Valencia na La Liga. Só nesta temporada, o polonês contabiliza 31 jogos, 25 gols marcados e seis assistências entre competições com o Barcelona.

Confira a lista completa de convocados para o jogo do Barcelona hoje.



