Jogo do Botafogo x São Carlense na Copinha hoje, segunda - 09/01/2023

Para confirmar a classificação até a próxima fase, o Botafogo enfrenta o São Carlense nesta segunda-feira, no Estádio Luisão, pela terceira rodada da fase de grupos na Copinha. Com início às 11h (Horário de Brasília), o jogo do Botafogo hoje tem transmissão ao vivo na TV fechada e no streaming.

Transmissão jogo do Botafogo hoje na Copinha

O jogo do Botafogo hoje na Copinha vai passar no SporTV e GloboPlay às 11h (Horário de Brasília).

Com transmissão exclusiva, o canal exibe a partida entre São Carlense e Botafogo nesta segunda-feira para todos os estados do Brasil, disponível apenas em operadoras de TV paga.

Dá para assistir a partida também no GloboPlay, plataforma de streaming que retransmite as imagens para assinantes, tanto pelo aplicativo como no site (www.globoplay.globo.com) ao vivo.

Como vem São Carlense x Botafogo ao jogo de hoje

O elenco do São Carlense, anfitrião no grupo 19 da Copinha, coleciona apenas 1 ponto em um empate e uma derrota na primeira fase. O time tem chances quase nulas de classificação, para isso precisa vencer e torcer por tropeço dos outros adversários e ainda sim garantirá em segundo lugar.

Do outro lado, o Botafogo ocupa a liderança com 6 pontos, conquistados em duas vitórias entre os dois jogos disputados na primeira fase. O time é o favorito no jogo de hoje e deve passar sem maiores dificuldades como o líder do grupo 19.

Provável escalação do São Carlense: Luis Fernando; Ruben Gabriel, Wellington, Klefferson, Francisco de Assis; Keynan, Murilo, Wesley, Renan; Pedro Henrique e David.

Provável escalação do Botafogo: Gabriel Toebe; Bernardo, Kawan, Reydson, Jefinho; Peloggia, Felipe, Sapata, Brendon; Jhonnatha e João Victor Maranhão.

Grupo do Botafogo na Copinha

O elenco carioca se mantém na liderança com 6 pontos, conquistados entre as duas partidas. Se vencer ou empatar nesta segunda-feira confirma a liderança e garante a vantagem na segunda fase.

Já o Pinheirense é o favorito a assumir a segunda posição, enquanto os dois time de São Carlos, a sede do grupo, vão brigar pela classificação.

GRUPO 19

1 Botafogo - 6 pontos

2 Pinheirense - 3 pontos

3 São Carlos - 1 ponto

4 São Carlense - 1 ponto

