Jogos do Grêmio na Série A em 2023: desafios do Tricolor na temporada

De volta para a Série A do Campeonato Brasileiro depois de um longo ano na segunda divisão, o Grêmio se prepara para brigar pelo título brasileiro em 2023. Com contratações bombásticas, o elenco gaúcho já prevê o caminho pela mais importante competição do futebol brasileiro. Saiba quais serão os adversários do clube no Brasileirão e o que vem pela frente.

Estreia do Grêmio na Série A do Brasileirão em 2023

O Campeonato Brasileiro da Série A vai começar em 15 de abril de 2023. Porém, o Grêmio ainda não sabe quem vai enfrentar na primeira rodada da competição já que o calendário do Brasileirão ainda não foi divulgado pela CBF.

Responsável pela primeira divisão do torneio, a CBF irá divulgar nos próximos meses a primeira rodada do Brasileirão para sanar a curiosidade dos torcedores.

O Grêmio vai jogar 38 rodadas no Brasileirão em primeiro e segundo turno, disputado entre pontos corridos. Cada vitória garante ao time três pontos enquanto o empate apenas um para ambos os lados. Se terminar em primeiro lugar será o campeão.

Os adversários do tricolor gaúcho serão: América MG, Athletico PR, Atlético MG, Bahia, Botafogo, RB Bragantino, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco.

Início do Brasileirão de 2023: 15 de abril.

Última rodada do Brasileirão: 3 de dezembro de 2023.

Desafios do Tricolor na temporada do Brasileirão

Além da briga pelo título, o Grêmio também coloca entre as prioridades a de se manter na primeira divisão por mais um ano e principalmente buscar uma vaga na Libertadores, o torneio mais importante da América do Sul.

Com novos reforços no elenco, o Tricolor promete ser favorito ao título da temporada. Porém, não dá para dizer se vai brigar ou não pelo troféu brasileiro deste ano.

Caso não vença o campeonato ou até mesmo não consiga terminar entre a parte de cima da classificação, aí pode se garantir na Copa Sul-Americana, torneio secundário da Conmebol. Após uma temporada difícil na segunda divisão, conquistar a vaga nesta competição será um grande presente para a torcida.

Onde assistir os jogos da Série A do Brasileirão em 2023?

Os jogos do Campeonato Brasileiro na Série A serão transmitidos na Globo, SporTV e Premiere, entre horários alternados durante a semana e fim de semana na temporada.

A Rede Globo é a responsável pelos direitos de transmissão do Brasileirão. Só ela pode exibir os jogos tanto na televisão aberta como na TV fechada. É por isso que a Globo transmite às quartas e aos domingos sempre um jogo por rodada, de acordo com o estado do time.

Já no SporTV, canal disponível em operadoras por assinatura, até dois jogos serão transmitidos. No Premiere, pay-per-view por valor extra, todas as partidas serão transmitidas para o torcedor que for assinante do pacote de canais.

Também dá para ter acesso através do GloboPlay, tanto no site como na plataforma para celular.

Contratações

O Grêmio se prepara em todo o vapor para a temporada 2023. Até o momento, o clube gaúcho já anunciou nove contratações para a nova edição do futebol.

O destaque fica para Luis Suárez, ex-jogador do Nacional do Uruguai e do Atlético de Madrid e Barcelona. O atacante foi apresentado para o torcedor na noite de quarta-feira (04/01) na Arena do Grêmio em uma grande festa com direito à show de efeitos especiais, DJ e luzes.

Na lista de reforços também estão o lateral Fábio, do Nantes, além de Reinaldo, do São Paulo, Pepê, Éverton Galdino, Bruno Uvini, Carballo, Cristaldo e Gustavinho.

Luis Suárez (Ex-jogador do Nacional do Uruguai)

Reinaldo (Ex-jogador do São Paulo)

Pepê (Ex-jogador do Cuiabá)

Everton Galdino (Ex-jogador do Tombense)

Bruno Uvini (Ex-jogador do Tokyo FC)

Gustavinho (Ex-jogador do América MG)

Carballo (Ex-jogador do Nacional do Uruguai)

Cristaldo (Ex-jogador do Hurácan)

Fábio (Ex-jogador do Nantes)

