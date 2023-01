Copinha 2023: quais são os critérios de desempate e como funciona

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o maior torneio de base no Brasil. Com 128 equipes na primeira fase, pode acontecer de duas ou mais empatarem na pontuação. Neste caso, o critério de desempate entra em cena para definir quem avança. Saiba quais são os critérios e como funciona na Copinha 2023.

Critérios de desempate na primeira fase da Copinha 2023

A fase de grupos na Copa São Paulo de Futebol Júnior reúne 128 equipes divididas em trinta e dois grupos de quatro, após o sorteio da Federação Paulista de Futebol (ou FPF). Os jogos são realizados no início de janeiro.

Serão três rodadas na primeira fase em pontos corridos, onde o vencedor de cada confronto garante 3 pontos, enquanto o empate dá somente um para ambos os times. Ao fim da terceira e última rodada, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase.

Porém, pode acontecer de duas ou mais equipes no mesmo grupo empatarem na pontuação. É aí que os critérios de desempate entram em cena na Copinha. Mas como ele é utilizado? Qual é a ordem?

Confira a seguir, na ordem correta de acordo com o regulamento da Copinha 2023, os critérios de desempate da fase de grupos.

1) Maior número de vitórias;

2) Maior saldo de gols;

3) Maior número de gols marcados;

4) Menor número de cartões vermelhos;

5) Menor número de cartões amarelos;

6) Confronto direto (somente no empate entre dois

Como é o critério de desempate no mata-mata?

Assim que a fase de grupos termina, o mata-mata tem início na Copa São Paulo de Futebol Júnior. As equipes se encaminham para a segunda fase, depois a terceira fase, oitavas de final, quartas, semifinal e a tão gloriosa final no aniversário de São Paulo.

Porém, diferente da primeira fase, o mata-mata é disputado em jogo único. Em caso de empate no placar, não tem prorrogação na Copinha, a disputa de pênaltis será iniciada 10 minutos após o fim do segundo tempo.

Confira o trecho que indica o critério, retirado do regulamento da Copinha 2023.

"Com exceção da primeira fase, todas as partidas que terminarem empatadas serão decididas através de penalidades desde a marca do ponto penal, conforme procedimento estabelecido nas regras do jogo de futebol, tal como definidas pela International Football Association Board - IFAB"

Quando é a final da Copinha?

Como manda a tradição, a final da Copinha está marcada para 25 de janeiro de 2023, sem local e horário definido pela Federação Paulista de Futebol na temporada.

Todos os anos, a decisão entre os dois finalistas é realizada no dia do aniversário da cidade de São Paulo, com a sede escolhida pela federação. O Pacaembu recebia a final da Copinha, mas como passa por reformas o local não é mais utilizado para o futebol.

No ano passado, a final entre Palmeiras e Santos foi realizada no Allianz Parque, com a vitória do alviverde por 4 a 0 para garantir o primeiro título da Copinha na história do clube.

A Federação Paulista de Futebol deve escolher o local próximo da data.

