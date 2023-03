Confira se o jogo do Brasil sub 17 vai passar na Globo hoje. Foto: Reprodução Rafael Ribeiro/CBF

Jogo do Brasil sub 17 vai passar na Globo hoje? Saiba como assistir (30/03)

A Seleção Brasileira sub-17 estreia no Campeonato Sul-Americano nesta quinta-feira (30) contra o Equador, em confronto válido pela primeira rodada às 21h (horário de Brasília), no Estadio Christian Benítez. No entanto, o jogo do Brasil não vai passar na Globo e em nenhum outro canal da TV aberta.

Como assistir o jogo do Brasil sub 17 hoje?

Sem transmissão da Globo, o jogo do Brasil sub 17 hoje terá transmissão no SporTV e GloboPlay ao vivo. O torcedor pode acompanhar somente na TV paga o confronto contra o Equador nesta quinta-feira.

Com transmissão para todos os estados, o canal vai exibir a estreia da Seleção Brasileira de base no torneio sul-americano de futebol. A emissora esportiva só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a DirecTV GO.

Outra opção para assistir o jogo do Brasil hoje é o GloboPlay, serviço de streaming. Com filmes, séries, novelas e canais ao vivo, o torcedor pode acompanhar a partida através da retransmissão do SporTV na plataforma.

Quem é assinante pode assistir no computador ou no aplicativo para celular, tablet ou smartv.

Quantos títulos do Sul-Americano o Brasil tem?

A Seleção Brasileira tem 12 títulos do Campeonato Sul-Americano sub 17. O elenco canarinho é o maior vencedor do torneio, seguida da Argentina com quatro conquistas, Colômbia e Bolívia com um cada.

Os títulos do Brasil foram conquistados em 1988, 1991, 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015 e 2017 pela última vez, contando com a presença de Yuri Alberto, Vinícius Junior, Brenner, Paulinho e Rodrigo Nestor.

Se vencer este ano, a equipe aumentará a sua vantagem no topo do ranking de maiores campeões.

Quem é o treinador do sub 17?

Phelipe Leal, de 34 anos, é o atual treinador da Seleção Brasileira sub 17. O profissional foi contratado para dirigir o elenco em 2022 e desde então permanece no cargo.

Leal passou pelas categorias sub 15 e 17 entre 2017 e 2019, quando integrou a comissão técnica do Brasil durante o sub 15 do Campeonato Sul-Americano e até a Copa do Mundo do sub 17, quando o elenco foi campeão.

Segundo o GE, além de fazer parte da conquista do Mundial, Leal também vivenciou as vitórias na Copa do Brasil e Brasileirão em 2018 e 2019 com o Flamengo no sub 17. No ano seguinte, em 2020, Phelipe Leal foi trabalhar na China, com o Guangzhou Evergrande, para treinar o sub 15.

Para o Sul-Americano deste ano, Leal convocou 23 jogadores.

