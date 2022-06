Neymar tem 74 gols com a camisa da seleção, 6 deles em Copas do Mundo. Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação

Principal nome do futebol brasileiro, o atacante Neymar vai para a sua terceira Copa do Mundo em 2022. No total de jogos feitos pela seleção brasileira, o menino Ney já marcou 74 gols, ultrapassando a marca de Ronaldo e ficando a três do recorde de Pelé. Mas, quantos gols Neymar tem na Copa do Mundo, apenas? Será que este ano ele bate recordes?

Veja quantos gols Neymar tem na Copa do Mundo:

Neymar é um dos principais jogadores do time brasileiro na atualidade e, com a camisa da Seleção Canarinho, já marcou 6 gols em Copas do Mundo, além de contribuir com três assistências.

Sua primeira Copa do Mundo foi em 2014, quando entrou em campo aos 22 anos e deixou carimbado na competição quatro gols pela seleção. Dois tentos marcados em jogo contra a Croácia e outros dois contra Camarões.

Apesar da boa desenvoltura em campo, infelizmente, não chegou até o final da competição, pois sofreu uma lesão na coluna durante o jogo contra a Colômbia nas quartas de final e precisou interromper as atividades esportivas por alguns meses. A ausência do atacante foi nitidamente sentida em campo, afinal na partida seguinte o Brasil viveu seu maior vexame na história das Copas do Mundo: o fatídico 7×1 na semifinal contra a Alemanha.

Em 2018, Neymar participou da sua segunda Copa do Mundo. Todos já esperavam grandes feitos do jogador na competição, mas novamente o camisa 10 deixou a desejar. Neymar marcou apenas 2 gols em toda a competição, um contra a Costa Rica e outro contra o México. O Brasil caiu nas quartas de final, dessa vez para a seleção da Bélgica.

Em 2022, no entanto, a expectativa é que o time brasileiro chegue forte na competição. Neymar está pronto para marcar mais gols na Copa do Mundo, além de que a equipe por inteiro está emocionalmente e tecnicamente mais preparada para jogar.

Isso se deve pelo maior tempo com Tite no comando e pela irretocável campanha nas Eliminatórias, competição a qual a seleção saiu invicta.

Gols de Neymar pela Seleção Brasileira: novo marco

Quantos gols Neymar tem em geral, sem ser apenas na Copa do Mundo? Essa é uma pergunta interessante, uma vez que a seleção brasileira não participa apenas do Mundial.

O atacante brasileiro, no início de junho deste ano, chegou a marca de 74 gols feitos com a camisa da seleção brasileira. Entre as competições, inclui-se Eliminatórias para a Copa, o Mundial, Copa América, Copa das Confederações e jogos amistosos.

O marco de 74 gols trouxe a Neymar um objetivo: quebrar recordes. O camisa 10 ultrapassou Ronaldo em número de gols pela seleção brasileira e está a três gols de empatar com Pelé. O rei detém o recorde: 77 gols com a camisa do Brasil, além de 32 assistências.

Esse recorde está próximo de ser quebrado, provavelmente em plena Copa do Mundo 2022. O rei do futebol acabou a carreira com 92 partidas jogadas pela seleção, enquanto Neymar já acumula 119 partidas e ainda tem muito o que jogar até a aposentadoria.

Quantos gols Neymar já marcou ao todo?

Sem contar os 74 gols marcados pela seleção brasileira, Neymar já fez outros 275 gols em competições por clubes (tendo jogado por Santos, Barcelona e PSG) e deu passe para 171 gols. Só na última temporada, pelo Paris Saint-Germain, o atacante marcou 13 gols e fez oito assistências.

Quem é o maior artilheiro da Copa do Mundo?

Entre os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo estão dois brasileiros: Ronaldo e Pelé. Ambos estão no top 10 da lista.

Ronaldo tem a segunda colocação no ranking, com 15 gols marcados para a Seleção Canarinho apenas em Copas do Mundo. A diferença para o maior artilheiro de Mundiais de todos os tempos é apenas um gol. Miroslav Klose, da Alemanha, marcou 16 tentos com a camisa de sua seleção em Copas do Mundo.

Pelé, o rei do futebol, marcou 12 gols em Copas do Mundo e está na quinta colocação desse ranking, atrás de Klose, Ronaldo, Gerd Muller e Fontaine. Apesar de não liderar na artilharia da Copa do Mundo, o rei tem algo com o que se gabar: o recorde de futebolista com mais títulos em Copas do Mundo, carregando três Mundiais nas costas.

Veja a lista dos maiores artilheiros da Copa do Mundo: