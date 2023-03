Saiba como assistir ao jogo do Uruguai hoje ao vivo no sub 17. Foto: Reprodução Dom Le Roy by Pexels

Jogo do Uruguai sub 17 hoje: onde assistir Colômbia x Uruguai ao vivo (30/03)

O duelo entre Colômbia e Uruguai dá o pontapé inicial no Campeonato Sul-Americano sub-17! Nesta quinta-feira, as seleções disputam no Estadio Christian Benítez, no Equador, pela primeira rodada do grupo A. O jogo do Uruguai hoje vai ser às 18h (horário de Brasília).

Também estão no grupo A as seleções de Brasil, Chile e Equador.

Assistir jogo do Uruguai sub 17 hoje ao vivo

O jogo do Uruguai x Colômbia sub 17 hoje será transmitido no SporTV e GloboPlay ao vivo para todo o Brasil. Nenhum canal da televisão aberta exibirá o confronto do futebol de base nesta quinta-feira.

O canal é o grande responsável pelos direitos de transmissão do Sul-Americano. Entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Quem não tem o canal pago pode assistir na plataforma de streaming GloboPlay. Pagando uma assinatura todo mês ou anualmente o torcedor tem acesso ao catálogo de filmes, séries, novelas e canais ao vivo.

Como funciona o Campeonato Sul-Americano sub 17?

Dez seleções da América do Sul disputarão o Campeonato Sul-Americano de futebol sub 17. Elas são divididas em dois grupos de cinco cada, onde vão jogar por cinco rodadas em turno único e pontos corridos.

Ao fim da quinta e última rodada, os três primeiros da tabela avançam para o hexagonal final, a última etapa da competição. Daí, novamente as seleções vão jogar em rodadas onde o primeiro colocado com mais pontos será declarado o campeão.

O Brasil é o maior campeão do Sul-Americano sub 17. Além do título, o torneio também distribui quatro vagas para a Copa do Mundo na categoria, marcada para novembro, no Peru.

😮‍💨 𝐒𝐨𝐥𝐨 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚𝐛𝐚 𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫… ✔︎ Sub-15

✔︎ Sub-17

✔︎ Sub-20

✔︎ Selección Mayor Matías Arezo, un jugador de Selección#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/lHGJEtA4SO — Selección Uruguaya (@Uruguay) March 21, 2023

Jogos da primeira rodada

Além do embate entre Colômbia e Uruguai, outros três jogos serão realizados entre a quinta e a sexta-feira, na primeira rodada do Campeonato Sul-Americano Sub 17.

A equipe da casa, Equador, vai enfrentar o Brasil pelo grupo A. Enquanto isso, no grupo B, as seleções de Bolívia e Peru protagonizarão o duelo de estreia e a Argentina enfrentará a Venezuela.

Confira a seguir os jogos da primeira rodada.

Quinta-feira, 30/03:

Colômbia x Uruguai - 18h30 (SporTV)

Equador x Brasil - 21h (SporTV)

Sexta-feira, 31/03:

Bolívia x Peru - 18h30 (SporTV)

Argentina x Venezuela - 21h (SporTV)

