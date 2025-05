Jogo do Corinthians hoje x Internacional: qual canal vai passar e escalação

O Timão recebe o Internacional na Neo Química Arena neste sábado, 3, em jogo válido pela 7ª rodada do Brasileirão. O jogo do Corinthians vai começar às 18h30 (de Brasília) com transmissão ao vivo. Veja a escalação.

Onde vai passar o jogo do Corinthians – Brasileirão

O jogo do Corinthians terá transmissão da Amazon Prime. Sim, torcedor, só dá para assistir a partida na internet. Se já é assinante da plataforma é só entrar pelo dispositivo com internet e inserir a sua conta e senha. Não é membro? Aí você terá que seguir passo a passo.

1) Acesse o site primevideo.com e clique em “experimente 30 dias grátis”. Se já é membro da plataforma é só apertar em “entrar” e digitar as informações da usa conta.

2) Na sequência, faça uma conta no site da Amazon, é de graça e não custa nada.

3 Depois de completar o cadastro, defina qual plano quer. Escolha, aperte “ok” e insira os dados para o pagamento.

4) Acesse a plataforma no computador, celular, tablet ou smartv e assista ao vivo o jogo do Corinthians e Flamengo hoje.

Escalação

O Corinthians tem estreia Dorival Júnior em casa e ele deve escalar Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Breno Bidon); Memphis Depay (Ángel Romero) e Yuri Alberto. Rodrigo Garro segue em tratamento e Gustavo Henrique tambem. Breno Bidon está pendurado.

A provável escalação do Internacional tem Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Bruno Henrique), Tabata (Gustavo Prado), Alan Patrick e Wesley; Valencia.

No último jogo do Brasileirão, a derrota do Corinthians para o Flamengo foi por 4 a 0.