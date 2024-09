Vai passar no SBT? Horário do jogo do Corinthians x Fortaleza e onde assistir (24/9)

O Corinthians recebe o Fortaleza nesta terça-feira, 24 de setembro, pela partida de volta nas quartas de final da Sul-Americana, a partir das 21h30, horário de Brasília. A transmissão estará disponível na televisão e também na internet.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

Nessa terça, dia 24, o SBT transmite o jogo do Corinthians contra o Fortaleza pela Sul-Americana. O duelo também será exibido na ESPN e Disney Plus, às 21h30, horário de Brasília.

SBT: a emissora transmite o jogo ao vivo e de graça para todo o Brasil. Dá também para acompanhar de graça no site do SBT (www.sbt.com.br) com imagens da retransmissão do canal aberto através do navegador ou aplicativo SBT Play.

Como ganhou no primeiro jogo, o Timão está na vantagem e até se levar um gol sairá vencedor. Agora, se o Fortaleza marcar dois gols de diferença, o jogo vai para os pênaltis.

Piero Maza (Chile) é o árbitro.

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Ryan, Breno Bidon (Charles), Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona, Felipe Jonatan; Zé Welison, Hércules, Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Lucero.

