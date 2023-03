Jogo do Cruzeiro no Kléber Andrade: onde assistir com imagem (04/03)

Pela última rodada da primeira fase no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrenta o Democrata SL no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O jogo do Cruzeiro hoje está marcado para começar às 16h30 (horário de Brasília). A Raposa precisa vencer para se classificar para a semifinal do estadual.

O Cruzeiro ocupa a vice-liderança do grupo C com 11 pontos. O time tem que ver neste sábado para carimbar o passaporte até a próxima fase. Por outro lado, o Democrata já não tem mais chances de classificação no grupo B.

Por que o jogo do Cruzeiro vai ser em Cariacica?

O jogo do Cruzeiro e Democrata SL hoje no Campeonato Mineiro vai ser em Cariacica, no Espírito Santo, porque a Raposa está em litígio com o Mineirão e por isso não pode ter o mando de campo no estádio, segundo o jornal Hoje em Dia.

Além disso, o Estádio Independência, casa do Coelho em Belo Horizonte, está ocupado também porque o América Mineiro joga no mesmo horário na última rodada do Campeonato Mineiro. A prioridade é sempre para o time da casa em questão.

Este é o quinto jogo do Cruzeiro em Cariacica, segundo o UOL, o primeiro como mandante. O elenco celeste acumula três vitórias e um empate entre Taça Ouro e Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Cruzeiro x Democrata SL hoje

O jogo do Cruzeiro x Democrata SL hoje vai passar no Premiere e GloboPlay ao vivo para todo o Brasil. O pay-per-view só está disponível por valor extra entre as operadoras de TV por assinatura. O torcedor tem que desembolsar o novo valor para comprar o pacote de canais.

Também dá para assistir a retransmissão no GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, mas só quem tem o Premiere no pacote de assinatura no streaming. A plataforma está disponível para assistir no computador, pelo site (www.globoplay.globo.com) e no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Escalações do jogo do Cruzeiro hoje:

Os times devem entrar em campo neste sábado pelo Campeonato Mineiro da seguinte forma:

Escalação do Cruzeiro:

Rafael Cabral - Goleiro

Neris - Zagueiro

Reynaldo - Zagueiro

Oliveira - Zagueiro

Walisson - Lateral

Kaiki - Lateral

Neto Moura - Volante

Ian Luccas - Volante

Daniel Junior - Meia

Bruno Rodrigues - Meia

Gilberto - Atacante

Escalação do Democrata SL:

Gustavo Silva - Goleiro

Filipi - Lateral

William Mineiro - Zagueiro

Marcão - Zagueiro

Gustavinho - Lateral

Neto - Volante

Juliano - Volante

Vinícius Barba - Volante

Jorge Henrique - Meia

Diogo - Meia

Rodney - Atacante

Como ficaram as semifinais do Campeonato Mineiro?

A última rodada do Campeonato Mineiro vai definir os classificados para a semifinal. Quatro equipes se classificam, sendo os três líderes de cada grupo e o melhor segundo lugar.

O Atlético e o América Mineiro já estão classificados, enquanto Tombense e Cruzeiro brigam pela vaga do grupo C. Os dois estão com 11 pontos e por isso a última rodada da fase de grupos vai determinar quem segue para a próxima etapa do estadual.

A vaga para o melhor segundo lugar também está em aberto. No grupo A, Pouso Alegre e Athletic Club e Tombense, Cruzeiro, Democrata GV e Ipatinga, no grupo C.

