Jogo do Fast x Fluminense hoje: onde assistir a Copinha ao vivo - 07/01

Em partida válida pela segunda rodada do grupo 6 na Copinha, Fast e Fluminense entram em campo nesta sexta-feira, 07/01, a partir das 15h15 (horário de Brasília), jogando no Estádio Dr. Hudson Buck Pereira. Com transmissão ao vivo do jogo do Fluminense na Copinha hoje, saiba onde assistir na televisão e online.

Onde assistir ao jogo do Fluminense hoje na Copinha: O canal SporTV, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Dr. Hudson Buck Pereira, cidade de Matão

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

O Fast Clube estreou com vitória diante do Matonense na primeira rodada da Copinha no grupo 6. Por isso, se vencer o jogo de hoje, sem mantém em primeiro lugar e coloca o pé praticamente dentro da próxima fase da competição na temporada. Até o momento, tem 3 pontos.

Enquanto isso, o Fluminense vem logo atrás também com 3 pontos onde, em confronto direto nesta sexta, vai brigar pela vitória e principalmente pela liderança do grupo na Copa São Paulo. Na última terça-feira, venceu o Jacuipense em partida apertada.

Escalações de Fast x Fluminense:

O time do Fluminense entra em campo nesta sexta-feira como o grande favorito no confronto, mas por brigarem pela liderança, tudo pode acontecer.

Fast: Yan Kirke; João Lucas, Lucas Vinícius, Leandro, Alex Douglas; Guilherme, Vitor Mateus, Adam Bruno; Lucio Rener, Thiago Pinto, Jefferson

Fluminense: Thiago Gonçalves; Justen, Felipe, Davi, Jefté; Alexsander, Wallace, Yago, Matheus Martins; Miguel Vinicius, John Kennedy

Leia também:

Quem é o atual campeão da Copinha? Relembre a final de 2020