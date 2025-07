Jogo do Galo hoje: onde vai passar atlético-MG x Bucaramanga (24/07/25)

Nesta quinta-feira (24), o Atlético-MG enfrenta os colombianos do Atlético Bucaramanga na Sul-Americana. O jogo do Galo na na Arena MRV, em Belo Horizonte, começa às 21H30, e uma vitória é essencial para chegar nas oitavas de final. Para isso, até Fausto Vera foi relacionado.

Tudo sobre a transmissão do jogo do Galo hoje

O ESPN e Disney+ transmitem o jogo do Galo contra o Cienciano ao vivo para todo o Brasil. Para acessar, é necessário ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Embora não transmita os jogos de futebol ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

Como funciona as oitavas de final?

Os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana são disputados em jogos de ida e volta. Avançam para essa etapa os oito líderes da fase de grupos, que se classificam diretamente, além dos oito vencedores dos playoffs, que funciona como uma espécie de repescagem entre os segundos e terceiros colocados dos grupos.

A definição dos duelos do Torneio é feita em sorteio, realizado pela Conmebol, com base na campanha das equipes. Os times com melhor desempenho têm a vantagem de decidir a vaga em casa. Em caso de empate no placar agregado, a classificação será decidida nos pênaltis, sem prorrogação. Vale lembrar que o critério do gol fora de casa foi abolido pela entidade desde 2022.

Diferentemente de outras fases do torneio, não há impedimento para confrontos entre equipes do mesmo país nas oitavas. A partir desse momento, a chave até a grande final é definida, com caminho fixo até o título.