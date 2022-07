Sul-Americana tem gol qualificado? Como funciona a regra de gol fora

A regra de gol fora de casa, por muito tempo, era critério de desempate nas competições futebolísticas. Porém, devido a decisão recente da Conmebol e outras entidades de futebol, a regra passou a ser abolida de algumas competições. Sendo assim, na Sul-Americana tem gol qualificado? A regra vale para a competição?

Sul-Americana tem gol qualificado

Na Sul-Americana tem gol qualificado? A resposta é não. A regra não é mais válida na competição, assim como em muitos outros torneios nacionais e internacionais.

Na América do Sul, a decisão pelo fim do gol qualificado é válida para todos os campeonatos organizados pela Conmebol, visando um jogo mais justo no futebol. Assim, segue-se a regra de que, em caso de empate, o jogo segue até os pênaltis.

Havendo o mesmo número de pontos e de gols ao término das duas partidas finais, a equipe vencedora é aquela com maior saldo de gols. Já na fase mata-mata, se persistir a igualdade, a disputa vai para a prorrogação com dois tempos de 15 minutos e, em seguida, pênaltis.

O mesmo vale na decisão da Copa Sul-Americana. Até porque o seu atual formato, com a realização de jogo único para definir o campeão, obviamente não permitiria o conceito de gol fora de casa. Afinal, a partida decisiva é realizada em campo neutro.

Como funciona o regulamento da Sul Americana em 2022 – Sul-Americana tem gol qualificado

Em 2022, acontece a 21ª edição da Copa Sul Americana, com 32 clubes na disputa da taça. Principais destaques do continente, o Brasil entrou na competição com sete times e a Argentina com seis equipes na fase de grupos. Já as outras oito federações, na primeira fase, se dividiram para preencher as vagas restantes.

Na fase de grupos da Sul-Americana foram realizados seis jogos, com três partidas em casa e outras três fora de casa, lembrando que o gol qualificado não vale para a competição. Chegam às oitavas de final os primeiros colocados em cada chave.

A fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022 foi iniciada ainda em abril com os seguintes times brasileiros: Fluminense, Atlético-GO, Santos, Ceará, Internacional, São Paulo e Cuiabá.

Na fase de oitavas de final, etapa atual da competição, oito times classificados se juntam aos terceiros colocados de cada grupo da Copa Libertadores da América. E assim segue a disputa até a final. Entre os brasileiros, seguem na disputa Atlético-GO, Santos, Ceará, São Paulo e Inter.

Onde e quando será a final da Sul-Americana em 2022?

Assim como ocorre na Libertadores, a final da Copa Sul-Americana é realizada em uma sede escolhida com antecedência, em jogo único. Esta é a única parte eliminatória da competição definida sem partidas de ida e volta.

E, neste ano de 2022, a Copa Sul-Americana teve uma mudança de local. Agendada para ser no estádio Mané Garrincha, em Brasília, a decisão da Sul-Americana teve que ser transferida para o estádio Mario Alberto Kempes, na cidade de Córdoba, na Argentina.

A data, no entanto, se mantém: 1º de outubro, um sábado. A alteração se deve porque no Brasil, ocorre o primeiro turno das Eleições 2022 no dia seguinte, 2 de outubro. Assim, as autoridades julgaram mais prudente modificar a sede da final, mas preservar a data estipulada anteriormente.

Quanto ganha o vencedor da Sul-Americana em 2022?

Muito além da conquista de mais um título para a galeria de troféus, a conquista da Copa Sul-Americana de 2022 pode ser um grande atrativo financeiro para os cofres da equipe vencedora.

Isso porque a premiação da Copa Sul-Americana é paga em dólares, o que representa uma alta quantia em dinheiro quando convertido para reais.

A cada fase eliminatória o valor vai aumentando. Os times que já estão na fase de oitavas de final, embolsaram US$ 500 mil, o equivalente a cerca de R$ 2,6 milhões. Quem avança até às quartas, fatura US$ 600 mil (R$ 3,2M).

Os quatro clubes que alcançarem a fase semifinal recebem 800 mil dólares, aproximadamente 4,25 milhões de reais. Já na grande final, o vice fica com US$ 2 milhões (R$ 10,6M) e o campeão ganha US$ 5 milhões, algo próximo a R$ 26 milhões.

Dessa maneira, o clube campeão pode ver sua conta bancária crescer em mais de 36 milhões de reais se consideradas apenas as premiações a partir das oitavas de final.

Veja também: Gol fora na Libertadores: quais são as regras em 2022?