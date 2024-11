Final da Sul-Americana tem prorrogação em 2024 ou não?

A final da Copa Sul-Americana de 2024, disputada neste sábado, 23, em jogo único, adota um formato específico para determinar o campeão em caso de empate no tempo regulamentar. Mas tem regulamentação ou não? Veja como é a regra para o jogo entre Cruzeiro e Racing.

Tem prorrogação?

Conforme o regulamento da competição da Sul-Americana, se as equipas terminarem os 90 minutos iniciais com placar igualado, a decisão segue para uma prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos de 15 minutos cada. Persistindo a igualdade após a prorrogação, o título será decidido através de disputa por pênaltis.

Este formato visa fornecer uma definição justa e emocionante para a competição, garantindo que o campeão seja vencido no campo, mesmo que o empate persista após o tempo regulamentar. A prorrogação oferece às equipes uma oportunidade adicional de buscar a vitória antes de recorrer às previsões máximas.

A final da Copa Sul-Americana de 2024 ocorre neste 23 de novembro, no Estádio General Pablo Rojas, conhecido como “La Nueva Olla”, em Assunção, no Paraguai. O estádio, com capacidade para aproximadamente 45 mil espectadores, será o palco onde as equipes finalistas disputarão o título.

Este formato de decisão, com possibilidade de prorrogação e pênaltis, é comum em competições internacionais, garantindo que o campeão seja definido de maneira clara e emocionante, proporcionando um espetáculo adicional aos torcedores presentes e aos que acompanham a partida.