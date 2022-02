Goiás x Morrinhos: onde assistir, horário e escalações hoje – 17/02

Encerrando a sétima rodada do Campeonato Goiano, as equipes de Goiás x Morrinhos se enfrentam pelo grupo A nesta quinta-feira, 17/02, com a bola rolando às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio da Serrinha. Agora, confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde vai passar Goiás x Morrinhos hoje ao vivo

O jogo do Goiás e Morrinhos hoje vai passar no streaming Eleven Sports para todo o Brasil de graça a partir das 19h30 (horário de Brasília).

A plataforma de streaming está disponível de graça através do site (www.elevensports.com) e também pelo aplicativo de graça para todo o Brasil e internautas.

O Goiás vem de vitória diante do Goianésia na última rodada. Pelo grupo A, aparece em segundo lugar com 11 pontos, tendo apenas três pontos a menos que o primeiro colocado, o Anápolis. Por isso, se vencer o jogo desta quinta-feira, consegue tomar a ponta.

Enquanto isso, o time do Morrinhos aparece em quarto lugar, integrando o G-4, com 7 pontos na competição estadual até aqui. Se vencer a partida desta quinta, consegue chegar ainda mais perto da parte de cima da tabela e, assim, garantir-se na próxima fase.

Escalação do jogo do Goiás x Morrinhos

Goiás: Tadeu; Maguinho, Everson, Reynaldo, Caio Vinicius; Caetano, Vinícius, Fellipe Bastos; Nicolas, Elvis, Diego

Morrinhos: Wallace; Dedé, Allef Nunes, Alex Trindade, Roger; Paulinho, Pepe, Hugo, Gilberto; Roniel, Chocolate

Confira como foi o último jogo do Goiás x Morrinhos.

