Jogo do Hertha Berlin x Union Berlin hoje: onde assistir o clássico alemão de graça

A cidade de Berlim, na Alemanha, protagoniza uma das maiores rivalidades no futebol. Hertha Berlin e Union Berlin se enfrentam neste sábado, às 11h30 (Horário de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo do Hertha Berlin hoje vai ser no Estádio Olímpico, com transmissão gratuita.

O clássico de Berlim já foi disputado entre Hertha Berlin e Union Berlin em 12 oportunidades, de acordo com dados do Transfermarkt. O time do Union acumula seis vitórias, três empates e três triunfos ao Hertha.

O Union também tem a vantagem nos gols, com 21 gols contra 18 do adversário. A última partida entre os dois aconteceu em 2022, no dia 6 de agosto, pela primeira rodada da Bundesliga com vitória do Union por 3 a 1.

O Hertha Berlin está na zona de rebaixamento do Campeonato Alemão. Sem vencer por duas rodadas, o time busca a recuperação para escapar da degola e do pesadelo de enfrentar um rebaixamento. Mesmo com o desfalque de atletas importantes, nada melhor do que vencer clássico para dar um gás a mais.

Por outro lado, o Union ocupa a segunda posição com 33 pontos, somando 10 vitórias, três empates e quatro derrotas na Bundesliga. Tem apenas três pontos a menos do que o Bayern de Munique, ou seja, pode assumir a liderança em qualquer minuto se os bávaros tropeçarem.

Onde assistir o jogo do Hertha Berlin x Union Berlin ao vivo

O jogo do Hertha Berlin e Union Berlin hoje vai passar no OneFootball, às 11h30, horário de Brasília.

Nenhum canal de TV vai transmitir o clássico alemão neste sábado. Isso porque nenhuma emissora esportiva detém os direitos de imagens do campeonato.

Somente o OneFootball, plataforma de streaming, é quem transmite o embate. É de graça e o torcedor não paga nada para assistir seja pelo site ou no aplicativo para celular ou tablet.

O OneFootball está disponível tanto para Android como no iOS.

Data : Sábado, 28 de janeiro de 2023

: Sábado, 28 de janeiro de 2023 Horário : 11h30 (horário de Brasília)

: 11h30 (horário de Brasília) Local : Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha

: Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha TV : Sem transmissão

: Sem transmissão Online: OneFootball

Escalações do jogo de hoje:

Rogel está suspenso, mas Ejuke, Jovetic, Kenny e Nsona estão lesionados.

Provável escalação do jogo do Hertha Berlin hoje: Christensen; Pekarik, Uremovic, Kempf, Plattenhardt; Tousart, Serdar; Richter Boetius, Lukebakio; Kanga.

Thorsby é o único desfalque dos visitantes.

Provável escalação do jogo do Union Berlin hoje: Ronnow; Jaeckel, Knoche, Leite; Trimmel, Haraguchi, Khedira, Haberer, Gießelmann; Becker e Behrens.

Rodada do Campeonato Alemão

Além do jogo do Hertha Berlin hoje contra o Union, a décima oitava rodada do Campeonato Alemão no fim de semana apresenta outros embates.

SEXTA-FEIRA, 27/01:

16h30 - RB Leipzig x Stuttgart

SÁBADO, 28/01:

11h30 - Mainz x Bochum

11h30 - Werder Bremen x Wolfsburg

11h30 - Hertha Berlin x Union Berlin

11h30 - Freiburg x Augsburg

11h30 - Hoffenheim x Borrusia M.

14h30 - Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt

DOMINGO, 29/01:

11h30 - Schalke 04 x Colônia

13h30 - Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund

