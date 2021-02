Copa da Alemanha: conheça a história do torneio alemão

O futebol alemão é conhecido por ter características únicas e equipes de qualidade. A Copa da Alemanha, uma das competições mais importantes do país, é a chance de pequenos clubes mostrarem toda a sua grandeza e seguirem longe, mostrando todo o seu potencial na hora de jogar. Então, conheça um pouco mais sobre o torneio que possui grande importância aos torcedores alemães.

O que é a Copa da Alemanha?

Inicialmente com o nome de Tschammer Pokal, a competição surgiu em 1934 com o intuito de reunir equipes alemãs das mais diversas regiões do país, tomando como modelo a Taça da Inglaterra, atual Copa da Inglaterra. Entretanto, com a Guerra paralisando todas as atividades em 1943, o torneio retomou os jogos em 1952 mas com outro nome e completamente repaginada : a DFB Pokal.

Além disso, com o período da guerra e a era nazista na Alemanha, os troféus também sofreram alterações, já que a primeira taça lembrava Dr. Peco Bauwens, então presidente da Federação Alemã de Futebol, próximo da era nazista, segundo o site oficial da DFB. Dessa maneira, em 1964, o artista Wilhelm Nagel foi o escolhido para projetar um novo troféu.

Com 6,25 quilos, foram usadas 210 gramas de ouro fino e doze turmalinas, doze cristais de rocha e 18 nefritas. No centro da taça, a peça verde mostra o símbolo da DFB. Além disso, repleta de nomes dos times desde o início da nova era, estima-se que a área de base dure até 2030, tendo que ser trocada por falta de espaço.

Inicialmente, as equipes disputavam jogo de ida e volta. Porém, visando facilitar tanto para as equipes, jogadores e diretoria, a Federação Alemã decidiu em 1991 tornar todas as fases únicas, ou seja, quem vencer está dentro e quem perder, fora. Em caso necessário, a prorrogação acontece ou então os pênaltis.

Quantas equipes participam da Copa da Alemanha?

O torneio dá o pontapé inicial na primeira fase, indo para a segunda, oitavas de final, quartas, semifinal e a tão sonhada final. Ao todo, 64 equipes das mais diferentes regiões do país e divisões do futebol alemão integram o quadro de participantes na primeira fase.

Depois, 32 times entram em campo brigando pela vaga nas oitavas, com 16. Nas quartas, somente 8 e, ao fim, 4 equipes na semifinal.

O primeiro campeão

Em 1934, com o nome de Tschammer Pokal, o Nuremberg bateu o Schalke 04 por 2 a 0 no Düsseldorfer Rheinstadion, na cidade de Düsseldorf, levantando a primeira taça da história da Copa da Alemanha. Dessa forma, nasceu a pequena “amizade” entre as duas equipes que, mesmo ao se enfrentarem, possuem bom contato.

Maiores vencedores da competição

De acordo com o ranking oficial da DFB, o Bayern é o maior vencedor da competição. Com 20 títulos conquistados, lidera com folga. Em segundo lugar aparece o Werder Bremen com 6. Empatados com 5 títulos cada, Schalke 04 e Eintracht Frankfurt disputam o terceiro lugar.

O Borussia Dortmund aparece com 4 taças, enquanto o Nuremberg e Colônia também. Então, confira a lista completa dos vencedores.

Bayern de Munique – 20

Werder Bremen – 6

Schalke 04 – 5

Eintracht Frankfurt – 5

Colônia – 4

Borussia Dortmund – 4

Nuremberg – 4

Hamburgo – 3

Stuttgart – 3

Borussia Mönchengladbach – 3

Fortuna Düsseldorf – 2

1. FC Kaiserslautern – 2

Karlsruher SC – 2

Dresdner SC – 2

1860 München – 2

Último campeão da Copa da Alemanha

Mesmo com a pandemia do coronavírus atingindo todo o mundo, a Federação Alemã conseguiu terminar a temporada 2019/20 sem problemas. Ao fim, Bayer Leverkusen e Bayern de Munique foram os finalistas da competição.

Ademais, a partida aconteceu no dia 4 de julho de 2020, no Estádio Olímpico de Berlim. Por 4 a 2, o time de Munique garantiu a vitória e conquistou mais um título para a conta, sendo o terceiro na temporada, formando a tríplice coroa. Os gols foram marcados por Alaba, Gnabry e dois de Lewandowski. Sven Bender e Havertz descontaram.