Jogo do Inter x Aimoré hoje ao vivo: horário e qual canal vai passar - 25/02

O vice-líder Internacional visita o lanterna Aimoré neste sábado, 25 de fevereiro, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho na primeira fase. No Estádio João Corrêa da Silveira, o jogo do Inter hoje começa às 16h30 (Horário de Brasília), valendo os três pontos preciosos na busca pela classificação até a semifinal.

Os anfitriões correm o risco de rebaixamento para a segunda divisão gaúcha, enquanto o Inter ainda não perdeu no torneio estadual.

Como assistir jogo do Inter hoje na TV

Para assistir o jogo do Inter hoje o torcedor precisa sintonizar a Globo (RS) e Premiere às 16h30.

A partida é válida pela nona rodada do Campeonato Gaúcho neste sábado, com transmissão ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul na Globo, pela TV aberta. É de graça, dá para assistir do conforto do seu sofá e o gaúcho não paga nada para vibrar e torcer.

Também dá para assistir no Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. O torcedor deve desembolar um valor extra na mensalidade para obter o pacote de canais de futebol.

Para torcedores que vão acompanhar no Premiere e estão nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia ou Roraima, a transmissão começa às 15h, horário de Brasília.

Que horas: 16h30 (Horário de Brasília)

Onde: Estádio João Corrêa da Silveira

Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein

Onde assistir: Globo (RS), Premiere e GloboPlay

Como assistir Aimoré x Internacional hoje online

Você é o tipo de torcedor que gosta de assistir tudo no celular? Então fique tranquilo, porque o jogo do Inter hoje no Campeonato Gaúcho está disponível no GloboPlay, serviço de streaming.

GloboPlay

Quem é assinante pode curtir através da plataforma o sinal da Globo e do Premiere ao vivo, disponível pelo navegador, no computador, como no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv.

Mas para quem mora no RS e não é assinante, dá para acompanhar de graça no GloboPlay. Você só precisa acessar a plataforma ou o site (www.globoplay.globo.com), se cadastrar com email e a senha, escolher a opção "Agora na TV" e depois escolher o ícone da Rede Globo.

Portal GE

O portal GE (www.ge.globo.com) transmite o tempo real da partida entre Aimoré e Internacional neste sábado. Dá para ter acesso as imagens da Globo, mas apenas quem mora no Rio Grande do Sul.

Caso contrário, o torcedor só acompanha o tempo real em texto.

Quem vai ser o adversário do Inter na semifinal?

Se passar para a semifinal do Campeonato Gaúcho, o Internacional pode enfrentar o Grêmio, Ypiranga, Caxias, Juventude ou Brasil de Pelotas. Tudo vai depender dos resultados até a última rodada na primeira fase.

O chaveamento da semifinal funciona da seguinte maneira: 4º colocado x 1º lugar da tabela e 2º lugar x 3º colocado na classificação. Só os quatro primeiros da tabela avançam para o mata-mata.

O Internacional ainda pode buscar a liderança contra o Grêmio, com menos seis pontos faltando três rodadas.

+ VOTAÇÃO: Vítor Pereira deve ser demitido do Flamengo?

Escalações do jogo de hoje:

Provável escalação do Aimoré hoje: Andrei; Bruno Ferreira, Milani, Guilherme Lacerda, Higor; Fábio, Mardley, Choco; Gustavo, Vitor Prado e Wesley Pacheco.

Provável escalação do Internacional hoje: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Baralhas, Carlos de Pena, Maurício, Wanderson; Pedro Henrique e Alemão.

📝 Nico assinou até dezembro de 2024 com o Clube do Povo. 🔗 Saiba mais: https://t.co/ImSvfFq6vU pic.twitter.com/gYfBYcxxoY — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 23, 2023

Em qual estádio é o jogo do Internacional hoje?

Aimoré x Internacional será jogado no Estádio João Corrêa da Silveira, em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O estádio é a casa do Aimoré nos torneios estaduais.

O estádio tem a capacidade para receber 14 mil torcedores. Neste sábado, é provável que não esteja lotado já que trata-se de um torneio no Campeonato Gaúcho e não uma decisão.

Tanto Internacional como Grêmio jogaram diversas vezes no espaço.

LEIA TAMBÉM:

Sorteio da Copa do Brasil 2023 define jogos da 1ª fase; veja chaveamento