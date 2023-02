Onde assistir a pré-temporada da F1 em 2023: transmissão dos treinos ao vivo

Saiba como funciona os treinos da pré-temporada em Bahrein e qual é a programação do fim de semana em fevereiro

O Circuito de Sakhir, no Bahrein, recebe neste fim de semana, entre 23 a 25 de fevereiro, os treinos da pré-temporada na F1 em 2023 com todos os pilotos. O evento dá início a mais uma edição na elite do automobilismo recheada de grandes emoções na pista. Como assistir e todos os detalhes estão disponíveis no texto.

Como assistir os treinos da pré-temporada da F1

Os treinos da pré-temporada na Fórmula 1 são transmitidos no BandSports, na TV paga, e no site da BAND ao vivo durante os três dias de evento.

Para todos os estados do Brasil, o canal exibe os treinos ao vivo entre as operadoras de TV por assinatura. Só quem tem o BandSports na programação pode assistir a pré-temporada na Fórmula 1.

Outra opção é acompanhar no site da BAND (www.band.uol.com.br), disponível ao vivo e de graça para todo o público somente online.

O primeiro passo é se criar uma conta no site da BAND. Ao abrir a página do treino na F1, escolha a opção "FAZER LOGIN" caso já tenha a conta ou "CADASTRE-SE", escrito em vermelho no meio da página. É de graça e o torcedor não paga nada por isso.

Depois de preencher os requisitos, é só encontrar o player e assistir ao treino.

Como funciona o pré-treino da Fórmula 1?

O resultado dos treinos na pré-temporada da Fórmula 1 não vale pontos ou prêmios aos pilotos ou as equipes. Eles tem como única e exclusiva finalidade colocar em prática o treinamento de todos os competidores e as principais técnicas dos times na temporada, além de terem a oportunidade de conhecer mais sobre o novo carro.

Os treinos são divididos em dois turnos: o da manhã e a tarde, onde cada equipe só pode colocar um piloto. Os competidores podem dar quantas voltas quiserem durante as nove horas e meia de treino.

Os times da Fórmula 1 podem treinas os carros e os pilotos, a estratégia com a equipe a até mesmo o tempo no pit stop, grande problema para as equipes durante a temporada oficial.

Os times tem o controle nos treinos da pré-temporada, o que significa que eles mandam na pista.

Piloto brasileiro participa do treino no fim de semana

O brasileiro tem um motivo pra lá de especial para acompanhar os treinos da pré-temporada este ano: Felipe Drugovich vai participar dos treinos neste fim de semana na Aston Martin.

Atual campeão da Fórmula 2, o paranaense substitui Lance Stroll na equipe depois do piloto principal machucar o braço em acidente de bicicleta na Espanha.

Felipe participou do teste na manhã de sábado, 23 de fevereiro, com a Aston Martin. Ele completou 40 voltas, sendo o piloto que menos andou no treino. Ele marcou o sétimo melhor tempo entre os dez competidores.

O que atrapalhou o piloto, no entanto, foram falhas em seu carro, tendo o seu teste interrompido.

Onde é o treino da pré-temporada?

O Circuito Internacional do Bahrein recebe o treino da pré-temporada da Fórmula 1, o primeiro evento da nova temporada da elite no automobilismo. Localizado em Sakhir, no Bahrein, o espaço tem 5,412 quilômetros e traz grandes destaques para os pilotos ficarem atentos.

A pista foi idealizada e projetada por Hermann Tilke em 2002, famoso arquiteto alemão e bastante conhecido por seus trabalhos com a Fórmula 1. No entanto, o projeto só ficou pronto dois anos depois em Bahrein. Naquele mesmo ano, passou a fazer parte do calendário oficial.

O primeiro ano de prova em Bahrein contou com a vitória de Michael Schumacher, na Ferrari, trazendo também a disputa com o brasileiro Rubens Barrichello. Hoje, o recorde de voltas pertence a Pedro de la Rosa, com 1:31.447.

As curvas 10 e 12 são os destaques do circuito de Bahrein.

Qual é a primeira corrida da Fórmula 1 em 2023?

O Grande Prêmio do Bahrein é a primeira corrida da temporada 2023 na Fórmula 1. Vinte pilotos vão correr no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, entre os dias 3 e 5 de março.

Serão 57 voltas no total. O piloto que terminar em primeiro será o grande vencedor da prova, além de faturar a maior pontuação para assumir a liderança da classificação geral.

O primeiro fim de semana na F1 contará com três treinos livres, um classificatório e a corrida no domingo.

GP de Bahrein 2023 na F1

SEXTA-FEIRA, 03/03:

Treino livre 1 - 08h30 (horário de Brasília)

Treino livre 2 - 12h (horário de Brasília)

SÁBADO, 04/03:

Treino livre 3 - 08h30 (horário de Brasília)

Treino classificatório - 12h (horário de Brasília)

DOMINGO, 05/03:

GP de Bahrein - 12h (horário de Brasília)

