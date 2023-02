Equipes disputam a décima primeira rodada do Campeonato Paulista nesta segunda-feira; transmissão vai ser

Jogo do Mirassol x Santo André tem transmissão no online; como assistir

Para fechar a décima primeira rodada do Campeonato Paulista, o duelo entre Santo André e Mirassol será disputado nesta segunda-feira, 27 de fevereiro, no Estádio Brunão. Válido pela primeira fase na competição, o jogo começa às 20h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

O elenco do Santo André vem de derrota para o Ituano, enquanto o time do interior perdeu para o Corinthians.

Onde vai passar Santo André x Mirassol hoje

O jogo do Santo André e Mirassol hoje terá transmissão do Premiere e Paulistão Play às 20h.

Disponível para todo o Brasil, o pay-per-view pode ser encontrado por valor extra na mensalidade entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. O torcedor tem que desembolsar todo mês para ter o pacote de canais.

Outra opção é sintonizar o Paulistão Play, plataforma de streaming da Federação Paulista de Futebol (FPF). Por mês, a assinatura de R$ 27,90 dá direito a acompanhar todas as divisões do futebol no estado além de jogos antigos e documentários.

Escalações:

Provável escalação do Santo André: Lucas Frigeri; Igor, Matheus Mancini, Ednei, Ricardo Luz; Rafael Forster, José Hugo, Carlos Eduardo; Pablo, Gerson Magrão e Nenê Bonilha.

Provável escalação do Mirassol: Muralha; Lucas Ramon, Kelven, Correia, Guilherme Biro; Yuri, Danielzinho, Fernandinho; Camilo, Negueba e Zé Roberto.

Classificação do Paulistão 2023: quem lidera o grupo e artilheiros da temporada

Classificação geral do Paulistão 2023

O Palmeiras tem a melhor campanha no Campeonato Paulista. Enquanto isso, os dois últimos da classificação geral serão rebaixados para a segunda divisão.

1 Palmeiras - 24

2 São Bernardo - 23 pontos

3 São Paulo - 20 pontos

4 Corinthians - 18 pontos

5 Água Santa - 17 pontos

6 Botafogo - 14 pontos

7 Santo André - 14 pontos

8 RB Bragantino - 14 pontos

9 Santos - 13 pontos

10 Mirassol - 12 pontos

11 Guarani - 10 pontos

12 Inter de Limeira - 10 pontos

13 Ituano - 9 pontos

14 São Bento - 9 pontos

15 Ferroviária - 8 pontos

16 Portuguesa - 6 pontos

Quando vai começar as quartas de final?

As quartas de final do Campeonato Paulista serão disputadas em 12 de março de 2023, domingo. Todos os quatro jogos acontecem no mesmo horário.

A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela completa com as datas do mata-mata. Os horários e locais, no entanto, ainda não foram definidos pela entidade.

Avançam para as quartas de final os dois melhores de cada grupo da primeira fase. De cada grupo, o líder enfrenta o segundo colocado, por exemplo, no grupo C o Corinthians vai enfrentar o time que terminar em segundo lugar.

