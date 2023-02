Transmissão ao vivo: onde assistir ao jogo do Náutico x Sport hoje

Tem Clássico dos Clássicos hoje! Neste sábado, 11 de fevereiro, Náutico e Sport protagonizam o maior clássico do futebol do estado pela nona rodada do Campeonato Pernambucano. Com início às 20h30 (horário de Brasília), o jogo do Náutico hoje vai ser no Estádio dos Aflitos, em Recife.

O duelo entre as equipes de Sport e Náutico, chamado de Clássico dos Clássicos, foi disputado em 124 oportunidades, com vantagem para o Leão da Ilha com 58 vitórias, além dos 30 empates e apenas 36 triunfos para o time do Náutico.

O árbitro do clássico vai ser José Washington da Silva e os assistentes vão ser Clovis Amaral da Silva e Karla Renata Cavalcanti de Santana.

Onde assistir jogo do Náutico x Sport hoje

O jogo do Náutico e Sport hoje terá transmissão do Nosso Futebol e DAZN, às 20h30, horário de Brasília, pela nona rodada do Campeonato Pernambucano.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o pay-per-view Nosso Futebol exibe o Clássico dos Clássicos no futebol pernambucano ao vivo neste sábado. O pacote de canais está disponível apenas entre as operadoras da Sky, Claro e a DirecTV GO.

Cada operadora oferece um pacote diferente. Na Sky, por exemplo, o valor é de R$ 44,90 por mês. Já na Claro fica em R$ 19,90 e na DirecTV GO o valor sai por R$ 14,90.

Outra opção é curtir o clássico na DAZ, serviço de streaming de esportes. Por mês, o torcedor deve desembolar R$ 34,90 e aí assistir no aplicativo para celular, tablet, smartv ou navegador pelo computador.

Horário : 20h30 (Horário de Brasília)

Por que o clássico tem torcida única hoje?

Por determinação do Governo do Estado de Pernambuco, o clássico entre Náutico e Sport terá apenas a presença do Náutico, no caso o anfitrião da partida neste sábado.

A regra, segundo o jornal Folha de Pernambuco, imposta pela Secretaria de Defesa Social (SDS) e pela Federação Pernambucana de Futebol diz que clássicos do Pernambucano e também na Copa do Nordeste deverão ter apenas a torcida da casa.

Em nota publicada no site, o Sport informou que não vai ingressar com nenhuma ação para ter a presença da torcida visitante, esclarecendo os pontos para os torcedores. O clube informa que ao lado de Náutico e Santa Cruz, os times fizeram um acordo com os órgãos de segurança do estado para 'acatar a medida experimental de haver apenas torcida única nos clássicos de Pernambuco'.

A medida entrou em vigor em 31 de janeiro, com a esperança de acabar com violência entre as torcidas.

Provável escalação do jogo do Náutico hoje: Vagner; Diego Ferreira, Guilherme Almeida, Rafael Olioza, Daniel Nazaré; Caetano, Levi, Valdeir; Hebert, Venicius e Tallyson.

Provável escalação do jogo do Sport hoje: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús; Pedro Martins, Fabinho, Jorginho, Edinho; Luciano Juba e Vagner Love.

