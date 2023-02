Onde vai ser o Super Bowl 2023 entre Eagles x Chiefs

Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs vão jogar o Super Bowl 2023 no domingo, 12 de fevereiro, em Arizona, nos Estados Unidos. O campeão fica com o tão sonhado anel e o Troféu Vince Lombardi na temporada. além do título de melhor equipe no futebol americano. Saiba onde vai ser e todos os detalhes da final.

Super Bowl 2023 vai ser no Arizona

O State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, vai receber o Super Bowl 2023 no domingo, 12 de fevereiro, com o duelo entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs.

A escolha do estádio do Super Bowl é sempre da NFL. Este ano a liga não utilizou o processo de licitação para definir o local. Antes mesmo da temporada começar é a liga de futebol americano a sede é divulgada. Esta vai ser a terceira vez que o State Farm recebe a final.

A última vez que o local sediou o evento foi em 2015, com a consagração do título do New England Patriots em cima do Seattle Seahawks.

O State Farm Stadium tem capacidade para receber 63.400 torcedores. Ele foi inaugurado em 2006 e é conhecido por ser a casa do Arizona Cardinals na NFL. É um estádio multifuncional, já que também recebe eventos e shows de grandes artistas da música.

Eagles x Chiefs na final

A final da temporada na NFL contará com a participação de Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs brigando pelo título. Eles são os campeões da Conferência Nacional (NFC) e Conferência Americana (AFC) respectivamente.

De um lado, os Eagles buscam o segundo título da NFL enquanto os Chiefs querem o terceiro. O jogo promete ser uma disputa de gigantes dentro de campo.

O time da Filadélfia bateu o New York Giants na semifinal e San Francisco 49ers na final da conferência.

Do outro lado, os Chiefs de Patrick Mahomes venceram o Jacksonville Jaguars na semifinal e depois o Cincinnati Bengals na final.

Quem vai cantar no Super Bowl 2023?

O show do intervalo no Super Bowl será comandado por Rihanna, cantora de Barbados de 34 anos. A pop star está de volta aos palcos depois de uma longa pausa na música.

Para abrir o show no evento esportivo mais badalado dos Estados Unidos, a atriz e cantora Sheryl Lee Ralph vai cantar "Lift Every Voice and Sing", canção que é significativa para comunidades afro-americanas e considerada como "hino nacional" pela Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor (NAACP).

Rihanna confirmou presença no show do intervalo pelas redes sociais de maneira enigmática. Ela publicou uma foto da sua mão segurando uma bola oval, deixando fãs intrigados. Minutos depois, a NFL e Apple Music confirmaram a cantora como a atração principal da noite.

O setlist de Rihanna ainda não foi confirmado, mas sucessos como "Diamonds", "Umbrella" e " What's My Name" devem agitar o público no Arizona e também em casa pela televisão.

Onde assistir o Super Bowl?

O Super Bowl 2023 vai passar na Rede TV, ESPN e Star Plus ao vivo para todo o Brasil.

A novidade é a transmissão do maior evento esportivo dos Estados Unidos na TV aberta. A Rede TV exibe no domingo a partida entre Chiefs e Eagles com uma super equipe preparada para transmitir todos os lances da grande final. É de graça e o torcedor pode assistir em qualquer lugar do Brasil.

Outra opção é o canal ESPN, disponível em operadoras de TV por assinatura. Tradicional e conhecido por exibir outros esportes no país. É preciso ter a emissora na programação para ter assistir a edição do Super Bowl.

Mas para assistir online a opção é o Star +, plataforma de streaming. O sistema está disponível em diferentes valores e pacotes no site (www.starplus.com) ou no aplicativo para dispositivos móveis, videogames e smartv.

