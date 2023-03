Tudo sobre o Resultado do sorteio da Libertadores - Foto: Pexels

Com todos os grupos da Libertadores 2023 definidos, conheça um a um e quando a primeira rodada acontecerá

Resultado do sorteio da Libertadores: veja como ficaram os grupos

Em sorteio realizado na noite dessa segunda, 27, na sede da CONMEBOL em Luque, no Paraguai, os 8 grupos foram definidos no sorteio da Libertadores. Serão 32 equipes em busca da “Glória Eterna”.

O regulamento desta primeira fase é simples: são 8 grupos com 4 integrantes cada. O sistema de disputa é por pontos corridos. Ao todo serão 6 partidas, com turno e returno. Os 2 melhores de cada chave avançam para as oitavas de final. Já o terceiro colocado está automaticamente classificado para a Sul-Americana.

Tudo isso porque a Taça Libertadores é o principal torneio entre clubes da América do Sul. A taça da competição é a mais cobiçada do continente. Ao todos, 7 brasileiros estão classificados: Palmeiras, Corinthians, Internacional, Flamengo, Fluminense, Athletico-PR e Atlético-MG.

Como ficaram os grupos no sorteio da Libertadores?

No sorteio da Libertadores 2023, as 32 equipes classificadas foram divididas em 4 potes. O critério de diferenciação de um para o outro é a posição que cada time ocupa no ranking da CONMEBOL.

Vale ressaltar que 4 clubes vieram através da pré-libertadores: Altético-MG; Independiente Medellín (COL); Cerro Porteño (PAR) e Sporting Cristal (PERU).

Conheça os grupos da Libertadores 2023:

Grupo A: Flamengo, Racing (ARG), Aucas (EQU) e Ñublense (CHI)

Grupo B: Nacional (URU), Internacional, Metropolitanos (VEN) e Independiente Medellin (COL)

Grupo C: Palmeiras, Barcelona (EQU), Bolívar (BOL) e Cerro Porteño (PAR)

Grupo D :River Plate (ARG), Fluminense, The Strongest (BOL) e Sporting Cristal (PER)

Grupo E: Independiente del Valle (EQU), Corinthians, Argentinos Juniors (ARG) e Liverpool (URU)

Grupo F: Boca Juniors (ARG), Colo-Colo (CHI), Monagas (VEN) e Deportivo Pereira (COL)

Grupo G:Athletico-PR, Libertad (PAR), Alianza Lima (PER) e Altético-MG

Grupo H: Olimpia (PAR), Atlético Nacional (COL), Melgar (PER) e Patronato (ARG)

Quando começa a fase de grupo da Libertadores?

A primeira rodada da fase de grupos da Liberta já tem data para acontecer: Dos dias 4 a 6 de abril os times entram em campo para dar o pontapé inicial no torneio.

Após a primeira fase ocorrerá o mata-mata. Serão partidas de ida e volta até a semifinal. O sorteio para as oitavas de final ocorrerá no dia 5 de julho, também na sede da CONMEBOL.

Datas da fase final:

Oitavas de final: 19 a 26 de julho

Quartas de final: 23 a 30 de agosto

Semifinal: 27 de setembro a 4 de outubro

Quando é a final da Libertadores?

Desde a edição de 2019 a final da Libertadores é disputada em jogo único. O palco dessa edição será novamente o Maracanã, que sediou a final entre Palmeiras e Santos em 2020.

O principal confronto da competição está com dia marcado. Será em um sábado, no dia 11 de novembro.

Quais times brasileiros jogarão a Libertadores?

Ao todos, 7 brasileiros estão classificados: Palmeiras, Corinthians, Internacional, Flamengo, Fluminense, Athletico-PR e Atlético-MG.

O Galo é a única equipe entre as 7 que chegou a Libertadores pela fase eliminatória. Após vencer o Carabobo (VEN) e o Milionarios (COL) a equipe comanda por Eduardo Coudet carimbou o passaporte para a fase de grupos.

