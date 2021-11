Jogos de hoje ao vivo: onde assistir e horário nesta segunda – 29/11

Abrindo a semana, a programação de futebol nesta segunda-feira, 29 de novembro de 2021, conta com uma programação variada com confrontos da Série A do Brasileirão e também com a bola rolando pelo Campeonato Espanhol. Confira onde assistir aos jogos de hoje ao vivo e como acompanhar cada um deles.

Quais são os jogos de hoje, segunda-feira, ao vivo e onde assistir

Nesta segunda-feira, jogos em campeonatos nacionais e internacionais serão realizados para o torcedor acompanhar todos os passos do futebol no momento. No Brasil, a bola vai rolar na Série A do Brasileirão em uma partida da 36ª rodada, enquanto no Campeonato Espanhol a disputa será entra duas equipes que precisam subir na classificação pela 15ª.

Dessa maneira, confira todos os jogos de hoje e saiba onde assistir ao vivo.

Brasileirão Série A

Atlético-GO x Bahia – 19h – Premiere

Campeonato Espanhol

Osasuna x Elche – 17h – Fox Sports e Star +

Campeonato Português

Estoril x Santa Clara – 17h15 – Star +

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Derby County x QPR – 16h45 – ESPN e Star +

Campeonato Argentino – Jogos de hoje ao vivo

Unión de Santa Fé x Tucuman – 17h – Star +

Racing x Lánus – 19h15 – Star +

Central Cordoba x Arsenal Sarandí – 21h30 – Star +

Club Atlético Platense x Huracán – 21h30 – Star +

Campeonato Turco – Jogos de hoje ao vivo

Gotzepe x Fenerbahce – 14h – DAZN

