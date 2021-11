Jogos do Campeonato Italiano hoje, sexta-feira (05/11)

A 12ª rodada do Campeonato Italiano tem início nesta sexta-feira, 05/11, com a bola rolando em uma partida às 16h45 (horário de Brasília). O confronto entre Empoli e Genoa apresenta a trajetória de duas equipes que buscam a permanência na elite. Confira os jogos de hoje no Campeonato Italiano e saiba onde assistir ao vivo.

+ Saiba onde assistir aos jogos de hoje, sexta-feira, ao vivo

Quais são os jogos de hoje pelo Campeonato Italiano?

Hoje, sexta-feira em 05 de novembro de 2021, Empoli e Genoa disputam os três pontos pela 12ª rodada do Campeonato Italiano enquanto buscam alcançar de maneira única o topo da classificação.

O elenco de Empoli, recém-promovido da segunda divisão, vem de uma vitória diante do Sassuolo jogando fora de casa. Já o Genoa acumula uma péssima sequência de resultados no Campeonato Italiano ocupando a 17ª posição com oito pontos e somente uma vitória.

Para assistir ao vivo, você deve sintonizar o canal ESPN, disponível apenas em operadoras de televisão por assinatura. Porém, se você não tem a TV paga, pode ter acesso através do serviço de streaming Star +, da Disney, por diferentes valores através do site oficial (www.starplus.com) ou no aplicativo para Android e iOS.

Sampdoria x Juventus – 10h30 (ESPN e Star +)

Confira a 12ª rodada do Campeonato Italiano completa

Além do jogo entre Empoli e Genoa na sexta-feira, outros nove confrontos também acontecem neste fim de semana pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. O destaque fica para o clássico entre Milan e Inter de Milão no domingo, encerrando a leva de jogos.

Confira a tabela completa de jogos na rodada do fim de semana.

Sábado (06/11):

Spezia x Torino – 11h

Juventus x Fiorentina – 14h

Cagliari x Atalanta – 16h45

Domingo (07/11):